رابطة علماء فلسطين تستهجن قتل الجيش المصري للصيادَين

غزة- الرأي:

أكدت رابطة علماء فلسطين أنها تلقت ببالغ الحزن والدهشة نبأ مقتل الصيادين الشقيقين "حسن ومحمود" الزعزوع وإصابة شقيقهم الثالث "ياسر" برصاص الجيش المصري في بحر قطاع غزة.

ولفتت الرابطة في بيان لها أن الصيادين كانوا يبحثون عن مصدر رزق يعيلون به أسرتهم وعائلتهم المتضمنة لأبوين كبيرين وزوجات وأبناء، معبرة عن استهجانها لذلك العمل واصفة إياه بـ"الخطير".

وقالت "نتساءل عن الهدف والغاية من اقتراف هذه الجريمة من جيش يفترض أنه يدعم جوعانا وعطشانا ومرضانا من دولة جارة كبيرة، هي أكبر دولة في الأمة يفترض أنها حامية لنا والراعية لمصالحنا والحاملة لهمومنا وأوجاعنا ".

وأضافت "همٌّ جديد طال شعبنا في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى من يداوى جراحنا ويزيل عنا الحصار الذي فرضه علينا عدو غاصب محتل".

وتابعت "إننا في هذه الحادثة الأليمة نبعث بتعازينا الحارة إلى أسرة المغدورين ونتمنى الشفاء العاجل للجريح، وأن يعيده إلى أهله سالماً غانماً إن شاء الله ".