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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 419 قضية وتوقف 141 متهماً

28 أيلول / سبتمبر 2020 12:21

النيابة العامة تحقق في 419 قضية وتوقف 141 متهماً
النيابة العامة تحقق في 419 قضية وتوقف 141 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 419 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز27 سبتمبر 2020 الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأحد، في39 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، لافتة إلا أنه لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكر الموجز أن النيابة حققت في 46 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و334 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 141 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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