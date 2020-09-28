الصحة تكرم شركة النظافة في مستشفى غزة الأوروبي تقديراً لجهود كوادرها

غزة- الرأي

كرمت وزارة الصحة، شركة الهندي العاملة في مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، تقديراً لجهود كوادرها في الحفاظ على نظافة وتعقيم المستشفى و أقسامه ومرافقه وساحاته في ظل الخدمات التي يقدمها المستشفى من رعاية صحية لمرضى كوفيد 19.

ونقل أ. سامي أبو ناموس مدير دائرة العلاقات العامة بقسم الإعلام بوزارة الصحة، خلال لقاء مع مسؤولي الشركة ، تحيات وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش ، معبراً عن شكر وزارة الصحة لكافة طواقم الشركة العاملة في مستشفى غزة الأوروبي وتعرضهم للمخاطر الى جانب الكوادر الصحية في إطار الحفاظ على صحة المرضى ورعايتهم.

وأكدً أ. أبو ناموس أن وزارته تنظر بعين الاحترام والتقدير لكوادر شركات النظافة وجهودهم المتواصلة في نظافة وتعقيم المرافق الصحية.