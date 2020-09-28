وكالة الرأي الفلسطينية توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد مزارع الحبش ومزارعي الفلفل الحار وكالة الرأي الفلسطينية التنمية توزع طرودًا غذائية على الأسر المحجورة في منازلها وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث مع بلدية بيت حانون سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماية يدعو لإنقاذ حياة الاسير "الأخرس" والإفراج عن الأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة رفح تتفقد مزرعة دجاج لاحم حديثة وتشيد بجهود صاحبها وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة اسمتاع لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: ستبقى المقاومة هي خيار شعبنا لاستمرار نضاله وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تستمع لوكيل وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على المخابز بمحافظة رفح
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة تكرم شركة النظافة في مستشفى غزة الأوروبي تقديراً لجهود كوادرها

28 أيلول / سبتمبر 2020 12:24

الصحة تكرم شركة النظافة في مستشفى غزة الأوروبي تقديراً لجهود كوادرها
الصحة تكرم شركة النظافة في مستشفى غزة الأوروبي تقديراً لجهود كوادرها

غزة- الرأي

كرمت وزارة الصحة، شركة الهندي العاملة في مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، تقديراً لجهود كوادرها في الحفاظ على نظافة وتعقيم المستشفى و أقسامه ومرافقه وساحاته في ظل الخدمات التي يقدمها المستشفى من رعاية صحية لمرضى كوفيد 19.

ونقل أ. سامي أبو ناموس مدير دائرة العلاقات العامة بقسم الإعلام بوزارة الصحة، خلال لقاء مع مسؤولي الشركة ، تحيات وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش ، معبراً عن شكر وزارة الصحة لكافة طواقم الشركة العاملة في مستشفى غزة الأوروبي وتعرضهم للمخاطر الى جانب الكوادر الصحية في إطار الحفاظ على صحة المرضى ورعايتهم.

وأكدً أ. أبو ناموس أن وزارته تنظر بعين الاحترام والتقدير لكوادر شركات النظافة وجهودهم المتواصلة في نظافة وتعقيم المرافق الصحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟