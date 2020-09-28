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الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري

28 أيلول / سبتمبر 2020 12:33

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري
الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف وبالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين - ماليزيا ، مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري الذي استهدف (850) أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة.


وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة سليم أنه تم ذبح ( 4 ) رأس عجل بالإضافة الى (2) رأس خروف تم توزيعها على (850) أسرة فقيرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها الزكاة من أجل التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا في ظل الحصار وأزمة "كورونا" التي أثرت على كافة المواطنين في غزة.


وقدم اسليم جزيل الشكر والتقدير لمؤسسة أمان فلسطين - ماليزيا ، لدورهم في تخفيف وطأة الحصار عن أبناء قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات لهم ، داعيا أهل الخير والجهات الداعمة والممولة إلى المساهمة في مساعدة هؤلاء المكلومين ورسم البسمة على شفاههم ، تيمناً بقول رسولنا الحبيب: "من كان في عون أخيه كان الله في عونه".

222222 الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري
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