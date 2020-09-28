بلدية خان يونس تجتمع مع نقابة العاملين في مهنة الحلاقة

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، اجتماعًا مع نقابة العاملين في مهنة الحلاقة والتجميل، وذلك لضبط الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الوباء والحفاظ على سلامة الزبائن وصحة المجتمع.

وحضر اللقاء الذي عقد ظهر أمس الأحد، نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، ورئيس لجنة طوارئ جائحة كورونا بالبلدية أ. عماد الأغا، ومدير شرطة البلديات أ. محمـد الأسطل، وممثلي عن نقابة العاملين في مهنة الحلاقة والتجميل من أرجاء المحافظة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد د. الشيخ حرص بلدية خان يونس على تخفيف الاجراءات المفروضة على أصحاب المهن المختلفة، سيما التي تقدم الخدمة للمواطنين ولديها احتكاك مباشر في التعامل مع الجمهور، مشيراً إلى أهمية قيام أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل بإتباع الارشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في لجنة الطوارىء المركزية التي تضم البلدية والأجهزة الشرطية والوزارات المختصة حفاظاً على سلامة المواطنين.

ومن جانبه بين الأغا، أن لجنة الطوارىء وبلدية خان يونس ارتأتا عقد الاجتماع مع نقابة العاملين في مهنة الحلاقة والتجميل من أجل بحث جُملة من الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان إعادة عمل تلك الصالونات وتقديم الخدمة للزبائن مع توفر الشروط الصحية بناءً على توجيهات وزارة الصحة.

وشدد الأغا على وجوب اتباع أصحاب تلك المهن الاجراءات المعمول بها بحذافيرها لضمان عدم انتشار الفايروس والحد من تفشي الوباء وتقديم الخدمة للزبائن ضمن الاجراءات الاحترازية التي تم الاعلان عنها في وقت سابق وتعميمها عبر قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن لجنة الطوارىء ستقوم بتنفيذ الحملات المطلوبة على كافة صالونات الحلاقة للتأكد من سلامة الاجراءات واتباعها وفي حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق صاحب المحل وإغلاقه لحين تصويب وضعه الصحي.



إجراءات جديدة للعمل في صالونات التجميل والحلاقة

*أولاً: كافة صالونات التجميل والحلاقة:*

[▪] يجب أن يتم وضع يافطة على باب الصالون يكتب عليها التعليمات التالية: (زبائننا الكرام لأجل سلامتكم نرجو من كل شخص لديه أعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عدم الدخول إلى الصالون).

[▪] يجب أن يرتدي العاملون في الصالون الكمامات، أثناء تأدية أعمالهم، ويجب توفيرها للزبائن.

[▪] يجب توفير كحول أو جل طبي لتطهير الايدي ويطلب من كافة الزبائن تطهير الأيدي قبل الدخول إلى الصالون.

[▪] يجب أن يكون الاحتكاك بين العاملين في الصالون محدوداً، ولا يسمح بالاختلاط بين العاملين حتى لا تكون سبب لانتشار العدوى بينهم في حال ظهور إصابات.

[▪] يجب عمل حجوزات للزبائن بحيث لا يكون عدد الزبائن في الصالون أكثر من شخصين في نفس الوقت، على أن يأتي كل زبون في موعده المحدد.

[▪] يُفضل أن يُحضر كل زبون أدوات الحلاقة الشخصية (مقص، مشط، موس الحلاقة).

[▪] يجب أن يُحافَظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الحلاقة في حال وجود أكثر من كرسي بالمكان.

[▪] يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون وتعقيمهما قبل وبعد التعامل مع كل زبون.

[▪] يجب منح العاملين من الأماكن المصنفة موبوءة إجازة إلى حين تغيير التصنيف للمكان.

[▪] يجب تنظيف وتطهير كرسي الحلاقة ومعدات وأدوات الحلاقة بعد كل استخدام، ويُفضل استعمال الأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة.

[▪] يجب تنظيف وتعقيم الاسطح كثيرة التلامس، أما الارضيات داخل الصالون فيجب تنظيفها وتطهيرها كل ساعتين.

[▪] يجب استعمال أدوات الطعام والشراب ذات الاستخدام لمرة واحدة ( كاسات، صحون،..)

[▪] يجب تسجيل اسم الزبون ورقم جواله ومكان سكناه وتاريخ زيارته للصالون، والاحتفاظ بالأسماء لمدة شهر من تاريخ الزيارة.

[▪] سيتم إغلاق الصالون لمدة 48 ساعة في حال اكتشاف حالة إصابة من العاملين الذين يختلطون بالزبائن، وسيتم خلالها تطهير المكان بشكل كامل.

*يحظر القيام بالمهام التالية للزبائن:*

- يحذر تقديم الخدمة لكبار السن فوق 60 عاماً والأطفال أقل من 12 عاماً.

- يحذر عمل مساج للوجه واستخدام البخار أو عمل حمام بخار، وإزالة شعر الوجه بالخيط سواء باستخدام الفم أو أي طريقة أخرى تسمح بالاقتراب من الوجه.

ثانياً: تعليمات خاصة بالصالونات النسائية:*

*إضافة إلى ما سبق تلتزم الصالونات النسائية بما يلي:*

[▪] ارتداء الموظفات مريول طبي كامل أحادي الاستخدام، ويتم التخلص منه بعد كل زبون ويجب عليهن ارتداء الكمامة وواقي للوجه والعينين.

[▪] يمنع الانتقال من زبون إلى زبون آخر إلا بعد الانتهاء تماماً من الزبون الأول، ويتم تعقيم وتطهير الأدوات بعد كل زبون.



