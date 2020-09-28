أعراض انفلونزا المعدة وأبرزها الحمى والغثيان

انفلونزا المعدة وتسمى أيضا التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي من أكثر الأمراض شيوعًا وهي ليست ناجمة عن فيروس الأنفلونزا وهي ليست مرضا تنفسياً لكن عادة ما تكون أنفلونزا المعدة ناتجة عن فيروس مثل: نوروفيروس أو فيروس روتا، الذي يهاجم الأمعاء ويسبب التورم في البطن وعدم الراحة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض انفلونزا المعدة، وفقا لموقع " verywellhealth".

اعراض انفلونزا المعدة



أعراض انفلونزا المعدة عديدة فإذا كنت قد أصبت من قبل بأنفلونزا المعدة، فمن المحتمل أنك تدرك جيدًا الأعراض الأكثر شيوعًا مثل: القيء والإسهال، ولكن هناك أعراض أخرى يمكن أن تترافق مع هذا المرض أيضًا.

مع أنفلونزا المعدة ، من المحتمل أيضًا أن تواجه الأعراض التالية:

-الحمى

-الغثيان

- ألم البطن

-التعب

يمكن أن يعتمد ظهور الأعراض ومدتها على العدوى الفيروسية المحددة على سبيل المثال ، مع نوروفيروس ، فإن فترة الحضانة النموذجية (الوقت بين التعرض وبدء الأعراض) لأنفلونزا المعدة هي حوالي 12 إلى 48 ساعة.

تستمر الأعراض عادة من يوم إلى ثلاثة أيام، على الرغم من أن الإسهال قد يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام لدى بعض الأشخاص.

مضاعفات انفلونزا المعدة



الجفاف الناجم عن فقدان السوائل هو أكثر المضاعفات شيوعًا من أنفلونزا المعدة يمكن أن يؤدي إلى أعراض ومخاوف إضافية مثل انخفاض ضغط الدم.

على سبيل المثال ، عند البالغين ، تشمل العلامات الشائعة التبول النادر والعطش الشديد والبول الداكن جدًا عند الرضع والأطفال الصغار ، تشمل العلامات الشائعة عدم وجود دموع عند البكاء وعدم بلل حفاضات الأطفال لأكثر من ثلاث ساعات والتهيج المفرط.

قد يعاني كل من الأطفال والبالغين المصابين بالجفاف من "تخييم الجلد" حيث لا يتسطح الجلد على الفور إذا قرصته.