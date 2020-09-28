نصائح تحمي بها نفسك من عدوى كورونا في المكاتب

لأسابيع طويلة أثّرت جائحة كورونا على حياتنا، واضطر العديد من موظفي الشركات والمكاتب إلى العمل من المنازل، بيد أنه وبعد الحجر الصحي، بدأت مظاهر الحياة بالعودة تدريجيا، وعادت معها تقاليد العمل، والعمل مجددا في الخارج، إلا أن الكثير ما زال قلقا من عواقب هذا الأمر فأزمة كورونا لم تنته بعد.

لذلك بعض النصائح للعمال والموظفين العائدين إلى أماكن عملهم بالحيطة الشديدة، فالجائحة ما زالت مستمرة ولم تنتهي، كما أن الأطباء لم يتوصلوا بعد لأي مصل يمنع المرض، فما الواجب فعله لحماية أنفسنا؟

في الطريق للعمل

من الضروري الالتزام بقواعد السلامة، ومن بينها الحذر والوقاية أثناء الطريق إلى العمل، فلا يمكن الاستغناء عن الأقنعة في هذه المرحلة، كما يجب الالتزام بمسافة أمنة بيننا وبين الآخرين لتجنب العدوى.

مطهرات وشروط السلامة

في العمل من الضروري استخدام المطهرات من أجل تعقيم مكان العمل، والأدوات المستخدمة، كما أنه من الضروري الالتزام بشرط المسافة الأمنة بين الموظفين وهي كما حددها خبراء الصحة 1.5 مترا الى مترين بين الموظفين.

منع الاكتظاظ داخل مكان العمل

وإذا تعذر القيام بهذا الأمر وفي حالة ضيق المكان، فمن الضروري أن يضع أرباب العمل خطط عمل مناسبة من أجل تقليل عدد القادمين إلى مكان العمل قدر الأماكن وذلك لتفادي الاكتظاظ ومنع انتشار العدوى. وقد يتأتى ذلك من خلال السماح لشريحة واسعة بالعمل من المنزل أو توزيع الموظفين على مكاتب منفصلة.

قواطع زجاجية

يجب على أرباب العمل أيضاً أن يوفروا تدابير وقائية مناسبة، ولكن هذه التدابير تختلف من قطاع إلى آخر. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، توفير المطهرات لتنظيف لوحات المفاتيح، على سبيل المثال. وما إذا كان لا يشترط اتصال مباشر بين الموظفين والعملاء فيمكن وضع قواطع زجاجية للفصل بين الموظفين.

غسل الأيدي باستمرار

بالرغم من ضغط العمل فإن غسل الأيدي باستمرار يعد وسيلة أمنة لمنع العدوى، كما يجب تعقيم غرف المكاتب والواجهات الزجاجية والحمامات ومقابض الأبواب باستمرار وانتظام.

التهوية المستمرة وعدم المصافحة

في حال السعال والعطس، يجب التأكد مما إذا كان الزميل يواجه أعراضاً مرضية أم أنه أمر عارض، كما يجب التزام الجميع بقواعد النظافة العامة واستخدام المناديل الورقية والامتناع عن المصافحة.