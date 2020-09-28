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رجل يفقد لوح ركوب الأمواج الخاص به في هاواي ويعثرعليه في الفلبين!

28 أيلول / سبتمبر 2020 08:14

رجل يفقد لوح ركوب الأمواج الخاص به في هاواي ويعثرعليه في الفلبين!
رجل يفقد لوح ركوب الأمواج الخاص به في هاواي ويعثرعليه في الفلبين!

وقعت مفاجأة كبيرة لراكب أمواج ومصور بعدما أضاع لوح ركوب الأمواج الخاص به بين الأمواج الضخمة في هاواي، ليعثر عليه في الفلبين.

وفقد دوغ فالتر، لوح ركوب الأمواج الخاص به في خليج "وايميا" بأواهو في فبراير/شباط في عام 2018، بحسب منشور نشر على صفحته في موقع "فيسبوك".

وفي 17 أغسطس/آب، كتب فالتر: "لقت شعرت بالحزن الشديد لأنني تمكنت من ركوب أكبر الأمواج في حياتي على هذا اللوح. ولهذا السبب كان يعني الكثير بالنسبة لي".

وكان فالتر يأمل أنه يعثر صياد محلي على اللوح الخاص به، أو أن ينتهى المطاف به في كاواي، ولكنه لم يتوقع أبدا أن يظهر لوحه في الفلبين.

ليعلق قائلا "إن ذلك على بعد 5،200 ميل!".

وأما المالك الجديد للوح ركوب الأمواج، فهو معلم في مدرسة ابتدائية جنوب الفلبين يدعى جيوفان برانزويل، وكان قد اشتراه مقابل 40 دولار من صياد محلي وجده في أغسطس/آب في عام 2018، أي بعد 6 أشهر من فقدان فالتر له.

وتغير لون اللوح من الأزرق الى الأصفر خلال رحلته عبر المحيط الهادئ، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وكتب فالتر عبر "فيسبوك" أنه كان سيزور برانزويلا لولا قيود السفر الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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