الطقس: أجواء حارة مع ارتفاع اخر على درجات الحرارة

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويتراجع تأثير الكتلة الحارة على البلاد غدا الثلاثاء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً الى شديد الحرارة في بقية المناطق، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.