النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2629 ) الاثنين28/9/2020
أخبار فلسطينية
- بدء سفر المواطنين..لليوم الثاني على التوالي... فتح معبر رفح استثنائياً
- 20 عاما على اندلاع “انتفاضة الأقصى”.. التاريخ يعيد نفسه والظروف الحالية للفلسطينيين تدفعهم…
- الشيخ: الدعوة لحوار بين فتح وحماس ليس بمنطق التغييب ولكن لتسهيل الحوار الشامل لكل التنظيمات
- الرجوب: بلغنا المحطة الأخيرة من ترسيم المستقبل الفلسطيني.. وماضون لانتخابات ديمقراطية
- »"كورونا" في فلسطين: 9 وفيات و620 إصابة جديدة منها 170 بالقدس
- الرئيس بذكرى إنشاء الأمم المتحدة: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها
- الكيلة: 9 وفيات و620 إصابة جديدة بكورونا
-
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم
- "تطورات سياسية": المحكمة الإسرائيلية تؤجل قرارها بشأن اللاجئين السودانيين
- ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية
- الصحة الإسرائيلية: 2.5% من مواطني الدولة أصيبوا بكورونا
- رغم القيود المشددة: آلاف المتظاهرين للمطالبة برحيل نتنياهو
اخبار دولية
اخبار عربية
- الكويت تدعو لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية
- وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف لحل القضية الفلسطينية
- ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 942 وتسجيل 23 حالة وفاة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- عشرات السينمائيين الفلسطينيين يدعون نظراءهم الإماراتيين والعرب لعدم التطبيع مع إسرائيلوديع عواود
- عباس: القضية الفلسطينية الامتحان الأكبر للأمم المتحدة
- الرجوب: نحن في المحطة الأخيرة من ترسيم المستقبل الفلسطيني وماضون لانتخابات ديمقراطية بتوافق…
- 20 عاما على اندلاع “انتفاضة الأقصى”.. التاريخ يعيد نفسه والظروف الحالية للفلسطينيين تدفعهم…
- غزة تشيّع جثمانيْ صيادين قتلا بنيران الجيش المصري خلال بحثهما عن لقمة العيش-…
- النائب كسيف: الأسير الأخرس يتمتع بمعنويات عالية ومصمم على حريته
- وفد من حركة “فتح” يصل القاهرة لبحث ملف المصالحة والانتخابات
الشرق الأوسط
- الحكومة الفلسطينية تدفع جزءاً من الرواتب للشهر الرابع
- خسائر القطاع السياحي الفلسطيني تجاوزت المليار دولار
- تشييع صيادَين في غزة
الخليج الإماراتية
- العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيداً لرحيل
الاخبار اللبنانية
- مع «صمت البنادق»... أحلامٌ استيطانية بالعودة إلى «ريف جنين»
- واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب
- «إف 35» ناقصة لأبو ظبي: تل أبيب تخشى مفاجآت المستقبل
الشروق المصرية
مستوطن إسرائيلي يعتدي بالضرب على فلاح فلسطيني جنوب نابلس
الاهرام المصرية
- أولمرت: إسرائيل تقودها عصابة بلا مكابح قوامها نتنياهو وزوجته وابنه
- الكويت تدعو لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية
- وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف لحل القضية الفلسطينية
الغد الأردنية
- عقدان على الانتفاضة الفلسطينية الثانية.. والاحتلال يخشى من “ثالثة”
- وفد “فتح” يبحث مع المسؤولين المصريين ملفيّ المصالحة والانتخابات الفلسطينية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- مواجهات في العيسوية واعتداءات على المواطنين جنوب القدس
- هنية: الاتصالات مستمرة مع مصر لتأمين عودة الصياد ياسر الزعزوع
- "صحيفة فلسطين" تحصل على العضوية الشرفية بنقابة الصحفيين الكويتيين
- دعوة حقوقية للتحقيق في حادث مقتل الصيادين الشقيقين
- بالصور تشييع جثماني الصيادين "الزعزوع" وسط قطاع غزة
- حصيلة وفيات كورونا عالمياً تتخطى المليون
- داخلية غزة: قرابة 700 شخص غادروا القطاع عبر معبر رفح
القدس
- مواجهات مع الاحتلال في العيسوية
- هنية: نجري اتصالات مع مصر لتأمين عودة الصياد الزعزوع
- قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا غرب بيت لحم
- مصر تواصل فتح معبر رفح والاحتلال يغلق المعابر الأخرى
- ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 942 وتسجيل 23 حالة وفاة
الحياة الجديدة
- الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على الأحياء العربية في القدس
- الاحتلال يعتدي على شاب ووالده ويعتقلهما عند باب السلسلة
- 1200 مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك
- الموت يغيب المقدسي محمد حافظ الدجاني أحد أبرز مدققي الحسابات القانونيين
- ةتربية بيت لحم تقرر اغلاق مدرسة وشعب صفية بسبب فيروس كورونا
- "الوقائي" يضبط كمية من بذور الأشتال المخدرة في العيزرية
- مستوطن يعتدي بالضرب على مواطن من عصيرة القبلية
- الرجوب: الرئيس سيترأس اجتماعا في الأيام القادمة لمناقشة تطورات الحوار الوطني
- الخارجية: لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا في العالم
- السفير عبد الهادي يستقبل ممثلة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
- الخارجية: اجلاء جميع العالقين في السودان الى قطاع غزة
صحيفة الأيام
- صرف رواتب الموظفين بدءاً من يوم غد بنسبة 50%
- »الأمن يفضّ 7 تجمعات لحفلات زفاف في جنين
- »فتح معبر رفح أمام العالقين لثلاثة أيام والمئات يعبرون الحدود من وإلى...
- »"الأونروا": ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
- »الرجوب: الرئيس سيترأس اجتماعاً في الأيام القريبة لمناقشة تطورات الحوار...
- »مقتل مواطن برصاصة طائشة وإصابة 14 خلال شجار عائلي في الزعيم
- »"الصحة" تصدر توضيحاً حول النقص في مواد فحص فيروس كورونا
- »"كورونا" في فلسطين: 9 وفيات و620 إصابة جديدة منها 170 بالقدس
وكالة الراي
- الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري
- النيابة العامة تحقق في 419 قضية وتوقف 141 متهماً
- الداخلية: تعديل توقيت نقـل المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ
- إتلاف 26 كيلو جرام لحوم حمراء وإيقاف 3 منشآت عن العمل
- العميد "المبحوح": تصورات تشغيل كافة المنشآت بغزة جاهزة
- الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63
- الاقتصاد لـ"الرأي": نسمح باستيراد منتجات لضبط السوق المحلي
- "التدخل وحفظ النظام" خط الدفاع الأول في تأمين المواطنين
وكالة صفا
أصبح أكثر قدرة على العدوى كورونا يقتل مليون إنسان
- بالفيديو والصوررصاص الجيران يقتل حُلم الصيادين الثلاثة
- الأسير عبد الكريم مخضر تنسم الحرية بعد 18 عامًا
- الكيلة: 9 وفيات و620 إصابة جديدة بكورونا
سما نيوز
- بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب .. ماذا قال عن غزة واغتيال أبو العطا ؟
- الشيخ: الدعوة لحوار بين فتح وحماس ليس بمنطق التغييب ولكن لتسهيل الحوار الشامل لكل التنظيمات
- الرجوب: بلغنا المحطة الأخيرة من ترسيم المستقبل الفلسطيني.. وماضون لانتخابات ديمقراطية
- فيديو.. الرئيس: قضية فلسطين هي الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها
- داخلية غزة: توصيات جديدة بخصوص الإجراءات الليلة.. وقرابة 700 شخص غادروا القطاع عبر معبر رفح
-
فلسطين اليوم
- حذروا من مخاطره الكارثية....موظفو السلطة في غزة يثورون رفضاً للتقاعد المالي ويتوعدون الحكومة بالتصعيد!
-
مزارعو الورد في غزة يصرخون: انقذونا! هل من مجيب؟
والدة الشهداء الصيادين: تمنيت لو انهم استشهدوا برصاص "اسرائيل"
القيادي المدلل: السفير الإماراتي "عراب التطبيع" وومواقفه تماهي مع الموقف الأمريكي
حالُ المسافرين عبر معبر رفح: تعب ومشقة وانتظار وقصص مُوجعة
عرب 48
- الاحتلال يحكم على الفتى عويس بالسجن لـ5 سنوات
- عباس يطالب الأمم المتحدة بإتمام مسؤوليتها في "تحقيق التسوية السلمية"
- غزة تشيّع جثماني الصياديْن اللذين قُتلا برصاص الجيش المصري
- إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم
- "تطورات سياسية": المحكمة الإسرائيلية تؤجل قرارها بشأن اللاجئين السودانيين
- ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية
- الصحة الإسرائيلية: 2.5% من مواطني الدولة أصيبوا بكورونا
- رغم القيود المشددة: آلاف المتظاهرين للمطالبة برحيل نتنياهو
وكالة وفا
- الرئيس بذكرى إنشاء الأمم المتحدة: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها
- قاض أميركي يوقف أمر إدارة ترمب بمنع عملية تنز ...
- "نيويورك تايمز": ترمب لم يدفع ضرائب عن دخله ط ...
- كورونا عالميا: اكثر من مليون وفاة و33 مليون إ ...
- الاحتلال يعتقل مواطنا غرب بيت لحم
حدث في مثل هذا اليوم
28 أيلول (سبتمبر)
- 2006م إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح في انفجار استهدف دوريتهم العسكرية بين مدينة طوباس وبلدة عقابا، شمال الضفة الغربية.
- 2004م بدء عدوان "أيام الندم" الإسرائيلي على شمال قطاع غزة بعد منتصف ليل هذا اليوم بدأت القوات الصهيونية حملتها العسكريّة الواسعة على شمال قطاع غزة ، فيما أسمته بـ "أيام الندم" ، بذريعة إطلاق صواريخ القسّام على مستوطنة "اسديروت" الصهيونية.
- 2000م إقدام أرئيل شارون على انتهاك حرمة المسجد الأقصى بزيارته غير المشروعة دينياً وقانونياً وسياسياً فكانت هذه الزيارة المشئومة هي الشرارة التي فجرت انتفاضة الأقصى.
- 1996م استمرت المواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية لعدم تراجع السلطات "الإسرائيلية" عن خطط الاستيطان في جبل أبو غنيم.
- 1995 م توقيع اتفاقية طابا في واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب ضمن اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 1993.
- 1995 م وفاة الفلسطيني عزام مصلح في سجن أريحا نتيجة تعرضه للتعذيب على يد المخابرات العامة الفلسطينية (عدد الذين توفوا في سجون السلطة الفلسطينية بفعل التعذيب يزيد عن خمسة وعشرين شخصاً)
- 1995م اتفاق المرحلة الانتقالية (الفلسطينية _ الإسرائيلية) وقع الرئيس ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين على اتفاق توسيع مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية
- 1982م اغتيال العميد سعد صايل رئيس أركان قوات منظمة التحرير الفلسطينية في كمين نصبه مسلحون شرق لبنان، بعد انسحاب القوات الفلسطينية من الأراضي اللبنانية.
- 1973 م مجموعة الصاعقة "نسور الثورة الفلسطينية" تهاجم قطاراً يقل مهاجرين يهوداً في بلدة مارشيغ النمساوية قرب الحدود التشيكوسلوفاكية وتحتجز أربعة رهائن. مفاوضات مع الأمن النمساوي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ومغادرة المجموعة النمسا إلى دولة حددتها.