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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2629 ) الاثنين28/9/2020

28 أيلول / سبتمبر 2020 09:16

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2629 ) الاثنين28/9/2020

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  • الكويت تدعو لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف لحل القضية الفلسطينية
  • ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 942 وتسجيل 23 حالة وفاة

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  • أولمرت: إسرائيل تقودها عصابة بلا مكابح قوامها نتنياهو وزوجته وابنه
  • الكويت تدعو لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف لحل القضية الفلسطينية

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  • مواجهات مع الاحتلال في العيسوية
  • هنية: نجري اتصالات مع مصر لتأمين عودة الصياد الزعزوع
  • قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا غرب بيت لحم
  • مصر تواصل فتح معبر رفح والاحتلال يغلق المعابر الأخرى
  • ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 942 وتسجيل 23 حالة وفاة

 

الحياة الجديدة

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وكالة الراي

 

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سما نيوز

 

 فلسطين اليوم

  • حذروا من مخاطره الكارثية....موظفو السلطة في غزة يثورون رفضاً للتقاعد المالي ويتوعدون الحكومة بالتصعيد!
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عرب  48

وكالة وفا

 

 

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28 أيلول (سبتمبر)

  • 2006م  إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح في انفجار استهدف دوريتهم العسكرية بين مدينة طوباس وبلدة عقابا، شمال الضفة الغربية.
  • 2004م بدء عدوان "أيام الندم" الإسرائيلي على شمال قطاع غزة  بعد منتصف ليل هذا اليوم بدأت القوات الصهيونية حملتها العسكريّة الواسعة على شمال قطاع غزة ، فيما أسمته بـ "أيام الندم" ، بذريعة إطلاق صواريخ القسّام على مستوطنة "اسديروت" الصهيونية.
  • 2000م إقدام أرئيل شارون على انتهاك حرمة المسجد الأقصى بزيارته غير المشروعة دينياً وقانونياً وسياسياً فكانت هذه الزيارة المشئومة هي الشرارة التي فجرت انتفاضة الأقصى.
  • 1996م استمرت المواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية لعدم تراجع السلطات "الإسرائيلية" عن خطط الاستيطان في جبل أبو غنيم.
  • 1995 م توقيع اتفاقية طابا في واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب ضمن اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 1993.
  • 1995 م وفاة الفلسطيني عزام مصلح في سجن أريحا نتيجة تعرضه للتعذيب على يد المخابرات العامة الفلسطينية (عدد الذين توفوا في سجون السلطة الفلسطينية بفعل التعذيب يزيد عن خمسة وعشرين شخصاً)
  • 1995م اتفاق المرحلة الانتقالية (الفلسطينية _ الإسرائيلية) وقع الرئيس ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين على اتفاق توسيع مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية
  • 1982م اغتيال العميد سعد صايل رئيس أركان قوات منظمة التحرير الفلسطينية في كمين نصبه مسلحون شرق لبنان، بعد انسحاب القوات الفلسطينية من الأراضي اللبنانية.
  • 1973 م مجموعة الصاعقة "نسور الثورة الفلسطينية" تهاجم قطاراً يقل مهاجرين يهوداً في بلدة مارشيغ النمساوية قرب الحدود التشيكوسلوفاكية وتحتجز أربعة رهائن. مفاوضات مع الأمن النمساوي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ومغادرة المجموعة النمسا إلى دولة حددتها.

 

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توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

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