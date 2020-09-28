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يشدد اجراءاته وسط الخليل

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين

28 أيلول / سبتمبر 2020 09:50

المسجد الإبراهيمي
المسجد الإبراهيمي

الضفة المحتلة-الرأي:

 أغلقت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها في محيطه وبالبلدة القديمة؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بـ "عيد الغفران".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت جنودها بأعداد كبيرة في محيط المسجد، والبلدة القديمة، وضيقت على المواطنين الذين يقطنون المنطقة، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين.

وقال مدير المسجد الابراهيمي، الشيخ "حفظي ابو سنينة"، "إن سلطات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته وباحاته، أمام المصلين من الساعة الثالثة بعد عصر أمس الاحد وستواصل اغلاقه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين"، موضحا أن المستوطنين نصبوا خياما في حديقة ومتنزه المسجد.

ويشار إلى سلطات الاحتلال قد أغلقت المسجد الإبراهيمي لمدة يومين في العشرين من الشهر الجاري، لذات الذريعة، كما ستغلقه في التاسع والسابع من الشهر المقبل، لمناسبة عيد العرش.

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