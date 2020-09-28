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بلدية خان يونس تتسلم 145 حاوية جديدة لتعزيز قطاع الصحة والبيئة

28 أيلول / سبتمبر 2020 11:36

بلدية خان يونس تتسلم 145 حاوية جديدة لتعزيز قطاع الصحة والبيئة
بلدية خان يونس تتسلم 145 حاوية جديدة لتعزيز قطاع الصحة والبيئة

خان يونس- الرأي

استلمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتنسيق مع مجلس الخدمات المشترك عدد (145) حاوية نفايات جديدة، بهدف تعزيز خدمة النظافة والحفاظ على البيئة في شوارع وأحياء خان يونس، وذلك بمنحة مقدمة من مجلس النفايات المشترك من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.


وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، أهمية المشروع للمساعدة في تحسين الخدمات التي تقدمها بلدية خان يونس والمجلس في عملية الجمع الثانوي للنفايات وزيادة كفاءة عملية الجمع، وتغيير طريقة الجمع من نظام سيارات الرافعة إلى الآليات الضاغطة بحيث تكون النفايات مغلقة ومضغوطة في السيارة.


وبين أنه تم استلام عدد (100) حاوية سعة (1) كوب، و(45) سعة (4) كوب وجاري توزيعهم على الأحياء التي تشهد كثافة سكانية، حيث يتم استبدال الحاويات القديمة المتهالكة بالجديدة للحفاظ على قدرتها الاستيعابية.


وأشار شبير إلي أن عملية توزيع الحاويات الجديدة تأتي في ظل المساعي الحثيثة للحفاظ على القطاع الصحي والبيئي في كافة الأحياء التابعة للبلدية وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية جراء استمرار جائحة كورونا، مقدماً شكره العميق للمؤسسة المانحة على مواصلة دعمها لمشاريع بلدية خان يونس التي تهدف للرقي بالمدينة وتطوير الخدمات المقدمة للسكان.
 

120261336_3349010181854171_3935111828296400818_o بلدية خان يونس تتسلم 145 حاوية جديدة لتعزيز قطاع الصحة والبيئة
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