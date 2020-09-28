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محاكاة عملية الأحد القادم لترتيب العودة الآمنة للمدارس بغزة

28 أيلول / سبتمبر 2020 11:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة عن إجراء محاكاة عملية بهدف فحص إمكانية افتتاح المدارس وترتيب العودة الآمنة للعملية التعليمية بمحافظات قطاع غزة الأحد القادم في مدرسة خالد الحسن الثانوية في مديرية تعليم خان يونس.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الاثنين، أنه سيتم إحضار نصف طلاب المدرسة وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وتنفيذ محاكاة لعقد يوم دراسي كامل والتأكد من سلامة الخطط والإجراءات والدليل الذي وضعته الوزارة  لاستئناف الدراسة بشكل آمن.

وعقدت الوزارة اليوم الاثنين اجتماعاً في مدينة خانيونس لترتيب إجراء المحاكاة، وشارك في اللقاء رئيس وأعضاء لجنة العودة الآمنة للمدارس بوزارة التربية والتعليم العالي، حيث مثّل اللجنة مدير عام الإشراف التربوي أ. محمود مطر، وحضور لجنة الطوارئ المركزية في مدينة خانيونس برئاسة رئيس البلدية المهندس علاء البطة.

وفيما يلي جدول المحاكاة:

- دوام الإدارة والمعلمين مبكراً.

- تواجد اللجنة الصحية لاستقبال الطلاب بالمعقمات وقياس الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة.

- انتشار المعلمين وفريق الضبط المناوب لمتابعة التباعد.

- الطابور الصباحي وكلمة توجيهية.

- التحرك إلى الفصول بصحبة المعلم.

- التوجه للحصص.

- التعامل مع حالة مشتبه بها.

- متابعة إجراءات السلامة.

- استراحة أولى.

- استراحة ثانية.

- مغادرة الطلبة بنظام.

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