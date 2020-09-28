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وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على المطاعم السياحية بمحافظة غزة

28 أيلول / سبتمبر 2020 12:22

وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على المطاعم السياحية بمحافظة غزة
وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على المطاعم السياحية بمحافظة غزة

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية للمنشآت والمطاعم السياحية،  بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، حيث أجرت جولة على المطاعم في مدينة غزة .


وقالت الوزارة في تصريح صحفي تلقت" الرأي" نسخة منه اليوم الاثنين، أن طاقمها برفقة مباحث السياحة زارت 15 مطعماً سياحياً في نطاق مدينة غزة والتي تعمل في ظل جائحة كورونا سواء تلك التي تجهز وجبات للمواطنين داخل الحجر او التي تعمل بنظام التوصيل الخاص للمنازل، حيث يمنع تواجد مواطنين في داخل المطاعم، وذلك للتأكد من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة .


وبينت الوزارة انها رصدت بعض المخالفات لقانون الطوارئ، حيث لاحظوا وجود مواطنين يتناولون وجبات داخل المطاعم، واخرى يوجد لديها استهتار في تطبيق بعض إجراءات السلامة والوقاية ، ووجهت الوزارة تنبيهاً لإدارة تلك المطاعم بعدم العودة الى تلك المخالفات، وطلبت منهم التوقيع على تعهدات بالالتزام بما يطلب منهم وتسوية أوضاعهم القانونية لدى وزارة السياحة والآثار بعد انتهاء الازمة .


وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في جولاتها على كافة المنشآت المصنفة سياحية والتي تقع في اطار مسئوليتها ، للتأكد من التزامهم بقرار الاغلاق، وتطبيق اجراءات الحماية والسلامة لمن يسمح لهم بالعمل في الظروف الحالية .

 

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