وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على المخابز بمحافظة رفح

رفح- الرأي

نفذت الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية على المخابز في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن قسم الصناعات الغذائية بمحافظه رفح نظم جولة ميدانية على المخابز للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وتم خلال الجولة توجيه التعليمات والارشادات الفنية الخاصة بالمخابز وتفقد خطوط الانتاج وتوضيح أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الخاصة بالمكان والعاملين في ظل جائحة كورونا.