اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تستمع لوكيل وزارة الزراعة

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة د. عاطف عدوان، جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة كلاً من النواب د. سالم سلامة ود. جميلة الشنطي، للتعرف على إجراءات الوزارة في الحفاظ على الأمن الزراعي خلال جائحة كورونا.

وأضح د. القدرة أن وزارة الزراعة، فعلت خطة الطوارئ المعدة مسبقاً، والتي تتعامل مع إغلاق الأسواق، في حال انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، وذلك للمحافظة على القطاع الزراعي، والعمل بكل الطاقات المتاحة لتوفير احتياجات المواطنين.

وتتمثل الخطوط العريضة للخطة البديلة للوزارة، في نقل الخضروات من مراكز الانتاج والمزارع، إلى مراكز تجميع رئيسية، حيث تقوم بتعبئة المنتجات الزراعية حسب الشروط الصحية تحت إشراف لجان مختصة من الوزارات ذات العلاقة، ثم توزيعها على محلات التجزئة ونقاط البيع الفرعية، وبالتالي تقوم هذه النقاط بالتوصيل للمواطنين في بيوتهم، أو توجيههم للشراء بطريقة آمنة وصحية.

وقال القدرة إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل حركة العاملين في القطاع الزراعي من مزارعين ومربي الانتاج الحيواني وتجار وموزعين، إما داخل المحافظات أو للتنقل بينها، وتعاونت مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، للإعلان عن أسعار الخضروات والدجاج والبيض لتجنيب استغلال المواطنين.

وبين أن اللجنة الزراعية المختصة في الوزارة بالتعاون مع مباحث التموين أتلفت 50 طن من أعلاف تسمين العجول في محافظة رفح، لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملة الرقابية التي تقوم بها وزارة الزراعة على مصانع ومستودعات موردي الأعلاف الحيوانية، للحفاظ على مدخلات القطاع الزراعي والحيواني وخاصة قطاع الأعلاف.

وأوضح القدرة في رده على تساؤلات اللجنة الاقتصادية حول آلية وإجراءات الوزارة في حماية المستهلك وضبط الأسعار، أن وزارة الزراعة ستزيد كمية العرض من الخضروات والدجاج في أسواق القطاع، للسيطرة على جشع وطمع التُجار حال عدم التزامهم بأسعار السلع المعلنة من قبل الوزارة.

وفى نهاية اللقاء، شكر د. عدوان وكيل وزارة الزراعة على جهود وزارته المتواصل في توفير المنتجات الزراعية، والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أهمية ضبط السوق والاستمرار في متابعة الإنتاج الزراعي للحفاظ على المستهلك من تقلب الأسعار.