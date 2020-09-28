بيطرة رفح تتفقد مزرعة دجاج لاحم حديثة وتشيد بجهود صاحبها

رفح- الرأي

نفذت مديرية الخدمات البيطرية برفح جنوب قطاع غزة، زيارة ميدانية لمزرعة دجاج لاحم نموزجية في شرق رفح.

وتتسم المزرعة التي تم زيارتها بالنموذجية الى حد كبير من حيث موقع المزرعة، والاهتمام بكافة نقاط متطلبات التربية ، واستغلال المساحة بتربية ضعف العدد المعتاد في المزارع الأخرى.

وأثنت مديرية البيطرة على جهود صاحب المزرعة من خلال الاستماع والمتابعة مع طواقم وزارة الزراعة وعدم وجود اي مشاكل صحية او غيرها في الفوج الذي تتم تربيته حاليا في المزرعة.

ودعت مربي الدواجن بمحاولة انشاء مزارع او تحويل مزارعهم الى نموذج حديث التربية لتقليل كثير من المشكلات التي يعانون منها خلال هذه الفترة والفترات الماضية.

