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بيطرة رفح تتفقد مزرعة دجاج لاحم حديثة وتشيد بجهود صاحبها

28 أيلول / سبتمبر 2020 12:59

بيطرة رفح تتفقد مزرعة دجاج لاحم حديثة وتشيد بجهود صاحبها
بيطرة رفح تتفقد مزرعة دجاج لاحم حديثة وتشيد بجهود صاحبها

رفح- الرأي

نفذت مديرية الخدمات البيطرية برفح جنوب قطاع غزة، زيارة ميدانية لمزرعة دجاج لاحم نموزجية في شرق رفح.
وتتسم المزرعة التي تم زيارتها بالنموذجية الى حد كبير من حيث موقع المزرعة، والاهتمام بكافة نقاط متطلبات التربية ، واستغلال المساحة بتربية ضعف العدد المعتاد في المزارع الأخرى.
وأثنت مديرية البيطرة على جهود صاحب المزرعة من خلال الاستماع والمتابعة مع طواقم وزارة الزراعة وعدم وجود اي مشاكل صحية او غيرها في الفوج الذي تتم تربيته حاليا في المزرعة.
ودعت مربي الدواجن بمحاولة انشاء مزارع او تحويل مزارعهم الى نموذج حديث التربية لتقليل كثير من المشكلات التي يعانون منها خلال هذه الفترة والفترات الماضية.
 

بيطرة رفح تتفقد مزرعة دجاج لاحم حديثة وتشيد بجهود صاحبها 120320874_3396753083737421_4420246672798254074_n 120419540_3396752937070769_8550949127825885513_n 120393499_3396752710404125_828182543842338392_n
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