التنمية الاجتماعية تبحث مع بلدية بيت حانون سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور غازى حمد، رئيس بلدية بيت حانون د. عماد عدوان بحضور أعضاء المجلس البلدي في مكتبه في مدينة بيت حانون.



وفى بداية اللقاء رحب رئيس البلدية بوكيل الوزارة والوفد المرافق له ، وقدم لهم شرحاً عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين والمشاريع التي تنفذها البلدية .

وتم خلال اللقاء بحث العديد من قضايا ذات التعاون المشترك ما بين البلدية والوزارة وتنسيق الجهود لخدمة أبناء شعبنا وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وضمان الوصول لجميع فئات أبناء شعبنا.

وفى نهاية اللقاء شكر رئيس البلدية د. حمد على الجهود المبذولة لخدمة أبناء شعبنا بشكل عام وخدمة أبناء مدينتا بشكل خاص في ظل انتشار فيروس كورونا

