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التنمية توزع طرودًا غذائية على الأسر المحجورة في منازلها

28 أيلول / سبتمبر 2020 01:18

التنمية الاجتماعية توزع الطرود الغذائية على الأسر المحجورة في منازلها
التنمية الاجتماعية توزع الطرود الغذائية على الأسر المحجورة في منازلها

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية  طروداً غذائية للأسر المحجورة منزلياُ بقرار من وزارتي الصحة والداخلية نتيجة مخالطتهم مصابين بفايروس كورونا .

حيث وزعت لجنة الطواريء في مديرية التنمية الاجتماعية غزة  الطرود الاغاثية وأوصلتها لمنازل الأسر المحجورة للتخفيف عنهم وتقديم المساعدة وتوفير الاحتياجات الغذائية والاغاثية.

وثمنت وزارة التنمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية والصديقة في تحملها للمسؤولية المجتمعية لمحاربة انتشار فايروس كورونا وتوفير الاحتياجات الاغاثية للحالات المحتاجة والتي تأثرت تأثرا مباشرا وتعطلت ظروفهم المعيشية.

ودعت التنمية الاجتماعية الجهات المعنية بتقديم مزيدا من الدعم لأهلنا المحجورين داخل منازلهم بفعل الوباء وتقديم كل السبل المتاحة من اجل الخروج من هذه الجائحة وتوفير كل الاحتياجات اللازمة في تقديم المساعدة الاغاثية في هذه الظروف الاستثنائية ..
 

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