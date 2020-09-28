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زراعة خانيونس تتفقد مزارع الحبش ومزارعي الفلفل الحار

28 أيلول / سبتمبر 2020 01:27

زراعة خانيونس تتفقد مزارع الحبش ومزارعي الفلفل الحار
زراعة خانيونس تتفقد مزارع الحبش ومزارعي الفلفل الحار

خان يونس- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ بمديرية زراعة خانيونس، جولة ميدانية على عدد من مزارع الحبش فى منطقة المحررات جنوب القطاع.


كما أجرت لجنة الطوارئ عدة زيارات ميدانية بالمحافظة على مصنع لتعبئة الأعلاف ومشاتل الزينة، بالاضافة لمزارعي الفلفل الحار، وذلك ضمن خطة الطوارئ التى تنفذها الوزارة في ظل استمرار أزمة كورونا.


وتسعي وزارة الزراعة إلى تذليل كل العقبات،وإيجاد الحلول المناسبة والتى تضمن استمرارية الموسم الزراعى بشكل مميز ومثمر.
وخلال الجولة تم تقديم الارشادات اللازمة للمزارعين، كما تم الاستماع إلى المشاكل التي تواجه هذه القطاعات، وسبل حلها، وضمان الجودة واستمرار العمل وفق شروط السلامة.
 

زراعة خانيونس تتفقد مزارع الحبش ومزارعي الفلفل الحار 120470425_3396804707065592_6199057175080868679_n 120285941_3396805053732224_4424807061855485059_n 120304582_3396805443732185_5943222922940787745_n
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