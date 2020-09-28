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توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

28 أيلول / سبتمبر 2020 01:46

توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات
توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

غزة- الرأي

نظمت حاضنة  BTI لقاًء حوارياً عبر برنامج  "زوم" مع  بلدية غزة،  تحت عنوان "التحديات التي تواجه بلدية غزة ودور الحاضنات.

وخرج اللقاء الحواري بتوصيات تؤكد على

١- أهمية وجود علاقة واضحة بين القطاع الخاص والبلدية من خلال نهج تشاركي  واضح ، وذلك بتفعيل اطار زمنى محدد لتفعيل هذه العلاقة من خلال وحدة متخصصة في البلدية قادرة على بناء ونسج العلاقة مع القطاع الخاص 

٢- تواجه البلدية تحديات عديدة ومن أهمها التحصيل ، وبناء الصورة الذهنية الحقيقة لدي المواطن باهمية التشاركية في البناء والتسديد 

٣- البلدية لديها الكثير من المبادرات ومازالت تحتاج الى المزيد مع المجتمع المحلي بكل مفرداته 

٤-هناك تحديات واضحة في ترتيب البيت الداخلي ، وتضخم الهيكل الإدراي ، مع أهمية وجود خطة متوازنة لدي البلدية في هذا الخصوص 

٥- أهمية وجود مصفوفة علاقات وتداخلات واضحة من القطاعات الأكاديمة والبلدية

٦- ضرورة تحضير رزمة من التحديات والمشاكل التي تواجه البلدية في تنفيذ أعمالها وطرحها على ريادي الاعمال في الحاضنة للمساهمة في وضع الحلول 

٧- أهمية ان يكون هناك دور واضح من الجميع في دعم ومساندة البلدية في اداء خدماتها وذلك من خلال رفع الوعي المجتمعي باهمية البلدية 

٨- وضع خطوات عملية واضحة في عملية تحصيل الديون القديمة المتراكمة من خلال دراسة مالية وتحليلة ووضع تصور لها 

٩- دور الجهات المجتمعية المختلفة في تحقيق الشراكة الحقيقة مع البلدية 

١٠- لدي البلدية قصور في تغير كثير من الصورة النمطية عليها وهذا يأتي بالأفعال الحقيقة ومعالجة المشاكل قدر المستطاع للموطنين 

١١- عدم وجود دائرة متخصصة لجلب التمويل وبناء المشاريع جزء من التحديات ، أهمية وضع سلسلة من الافكار والمشاريع في هذا الاطار .

١٢- دور الأساسي لصندوق تطوير البلديات في الإصلاح الاداري والفني ، واهمية ان يكون هناك تشاركية مع الحضانات والأكاديمين في هذا الاطار 

١٣- صندوق المسئولية المجتمعية من المجتمع في دعم مبادرات تطوعية 

١٤- تحديد الالويات التحرك تبعًا لفقه الاولويات وبناء الشراكات المجتمعية المتنوعة 

١٥- البلدية عانت وتعاني من انطباع سيء في كثير من فئات الشعب ، لذا يجب وضع التوجهات لتحسين العلاقة الحقيقة بين المواطن والبلدية 

١٥- هناك الكثير من التطبيقات المستخدمة لدي البلدية تحتاج الى مساندة او تطوير .

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توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

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