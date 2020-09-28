توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

نظمت حاضنة BTI لقاًء حوارياً عبر برنامج "زوم" مع بلدية غزة، تحت عنوان "التحديات التي تواجه بلدية غزة ودور الحاضنات.
وخرج اللقاء الحواري بتوصيات تؤكد على
١- أهمية وجود علاقة واضحة بين القطاع الخاص والبلدية من خلال نهج تشاركي واضح ، وذلك بتفعيل اطار زمنى محدد لتفعيل هذه العلاقة من خلال وحدة متخصصة في البلدية قادرة على بناء ونسج العلاقة مع القطاع الخاص
٢- تواجه البلدية تحديات عديدة ومن أهمها التحصيل ، وبناء الصورة الذهنية الحقيقة لدي المواطن باهمية التشاركية في البناء والتسديد
٣- البلدية لديها الكثير من المبادرات ومازالت تحتاج الى المزيد مع المجتمع المحلي بكل مفرداته
٤-هناك تحديات واضحة في ترتيب البيت الداخلي ، وتضخم الهيكل الإدراي ، مع أهمية وجود خطة متوازنة لدي البلدية في هذا الخصوص
٥- أهمية وجود مصفوفة علاقات وتداخلات واضحة من القطاعات الأكاديمة والبلدية
٦- ضرورة تحضير رزمة من التحديات والمشاكل التي تواجه البلدية في تنفيذ أعمالها وطرحها على ريادي الاعمال في الحاضنة للمساهمة في وضع الحلول
٧- أهمية ان يكون هناك دور واضح من الجميع في دعم ومساندة البلدية في اداء خدماتها وذلك من خلال رفع الوعي المجتمعي باهمية البلدية
٨- وضع خطوات عملية واضحة في عملية تحصيل الديون القديمة المتراكمة من خلال دراسة مالية وتحليلة ووضع تصور لها
٩- دور الجهات المجتمعية المختلفة في تحقيق الشراكة الحقيقة مع البلدية
١٠- لدي البلدية قصور في تغير كثير من الصورة النمطية عليها وهذا يأتي بالأفعال الحقيقة ومعالجة المشاكل قدر المستطاع للموطنين
١١- عدم وجود دائرة متخصصة لجلب التمويل وبناء المشاريع جزء من التحديات ، أهمية وضع سلسلة من الافكار والمشاريع في هذا الاطار .
١٢- دور الأساسي لصندوق تطوير البلديات في الإصلاح الاداري والفني ، واهمية ان يكون هناك تشاركية مع الحضانات والأكاديمين في هذا الاطار
١٣- صندوق المسئولية المجتمعية من المجتمع في دعم مبادرات تطوعية
١٤- تحديد الالويات التحرك تبعًا لفقه الاولويات وبناء الشراكات المجتمعية المتنوعة
١٥- البلدية عانت وتعاني من انطباع سيء في كثير من فئات الشعب ، لذا يجب وضع التوجهات لتحسين العلاقة الحقيقة بين المواطن والبلدية
١٥- هناك الكثير من التطبيقات المستخدمة لدي البلدية تحتاج الى مساندة او تطوير .