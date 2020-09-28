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الشرطة تقرر فتح سوق الزاوية للتخفيف على المواطنين

28 أيلول / سبتمبر 2020 04:16

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غزة- الرأي:

 أعلنت الشرطة الفلسطينية بغزة، عن فتح سوق الزاوية للتخفيف على المواطنين ضمن ضوابط وإجراءات محددة.

وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد "أيمن البطنيجي" "إنه من باب التخفيف على المواطنين تقرر فتح سوق الزاوية، حيث سيكون متاحًا أمام محلات العطارة أيام السبت والاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يفتح لباقي التجار أيام الاحد والثلاثاء والخميس من نفس الساعة".

وشدد البطنيجي على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من تعقيم المكان والمحافظة على التباعد الجسدي وارتداء الكمامة .

وبيّن أنه سيسمح للتجار بإدخال بضائعهم إلى السوق من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً ،كما يُسمح لهم بإخراج بضائعهم من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة مساءً ، مبيناً أنه سيتم إغلاق كافة منافذ سوق الزاوية والسماح بمنفذ واحد هو شارع موقف جباليا .

وأكد البطنيجي على أنه يمنع منعاً باتاً وجود البسطات أو العربات المتنقلة ، وكما ويمنع عرض البضائع خارج المحلات وستتابع الشرطة التزام التجار بتلك التعليمات وكل من يخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية .

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