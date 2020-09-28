"هيئة الأسرى": الأوضاع في سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد

الضفة المحتلة-الرأي:

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر يوم الاثنين، "إن الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية ذاهبة باتجاه التصعيد والضغط والانفجار، حال استمرت سياسات الاحتلال الإسرائيلي "العنجهية" بحق الأسرى والتضييقات الخانقة بحقهم".

وبين أبو بكر خلال زيارته ووفد من الهيئة عددًا من الأسرى المحررين بمحافظتي طولكرم ونابلس، أن سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الحالي تواصل سياسة غير مسبوقة في القمع والتنكيل بحق الأسرى وظروفهم الاعتقالية والمعيشية.

وذكر أن سلطات الاحتلال تحرم الأسرى منذ أشهر إدخال الأموال لحساباتهم في الكانتينا من قبل ذويهم، لا سيما أسرى غزة، وكذلك من إدخال الملابس والسجائر، كما تحرم المئات منهم الزيارات بحجج واهية وزائفة، مشيرًا إلى أن الاحتلال عمد منذ أيام أيضًا إلى إغلاق الحساب الخاص بكانتينا الأسرى الأمنيين.

وقال: "هناك سجون بدأت بخطوات تصعيدية قبل أيام لإعادة بعض وجبات الطعام، وقد نشهد خطوات أكثر تصعيدًا خلال الفترة المقبلة، إذا ما واصلت سلطات الاحتلال محاولتها الفاشية في التنغيص على الأسرى والتهجم على حقوقهم والتضييق عليهم بكافة تفاصيل حياتهم اليومية".

