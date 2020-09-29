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"مباحث كورونا" تُغلق 156 محلاً ومنشأة مُخالفة

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:13

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غزة-الرأي

أغلقت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة، 156 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة في محافظات غزة، مع إلزام أصحابها بتعهدات بعدم تكرار المخالفة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.
جاء ذلك، أثناء المهام اليومية للمباحث العامة ومباحث "كورونا" في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا.
وبحسب التقرير اليومي، فقد أوقفت المباحث 96 من أصحاب تلك المنشآت وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات، في حين تم إحالة 11 منهم للنيابة العامة لتكرار مخالفتهم.
كما أوقفت المباحث 93 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 25 تجمعاً محظوراً لمواطنين في ظل حظر التجوال.
وتواصل "مباحث كورونا"، بمساندة سائر إدارات الشرطة، جولاتها اليومية في كافة المناطق والمحافظات؛ لمتابعة التزام المواطنين والمحال التجارية والمنشآت بالإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار الفيروس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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