"الاقتصاد "تحرير 23 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار

غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 169 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق و9 جولات لمحلات بيع الذهب و13 جولة ميدانية للمحلات التجارية في القطاع تم بموجبها تحرير 23 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار .

كما قامت الطواقم الهندسية بالادارة العامة للصناعة بتنظيم جولات تفتيشية على المخابز برفح .

وبينت الوزارة أنها قامت بتحرير 13 محضر اتلاف لمواد غذائية ومنتهية الصلاحية وتحرير 4 محاضر ضبط لمخابز لعدم التزامهم باجراءات الوقاية كما تم تحرير محضري ضبط لصيدليات لم تلتزم ايضا باجراءات السلامة



