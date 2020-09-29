النيابة العامة تحقق في 329 قضية متنوعة

غزة-الرأي

فتحت النايبة العامة تحقيق فى 329 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة في الايجاز اليومي لعملها امس انها تمكنت من التحقيق في ، 42قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 104قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، 183 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

اما على صعيد قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة فلم يسجل اي قضية ،حيث قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

و عمدت النيابة العامة إلى توقيف 31 متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.