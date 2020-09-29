وكالة الرأي الفلسطينية "البحرية" تُنهي خلافات مالية بقيمة 127 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة الزيتون" يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 40 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية جمعية أرض الإسراء تنفذ مشاريع إغاثية على الأسر االمحجورة في الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الزراعة تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد مزارع النخيل وتسهل وصول المزارعين لإراضيهم وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والدفاع المدني يتفقدان محطات الغاز في خان يونس ودير البلح وكالة الرأي الفلسطينية تدخل جراحي طارئ ينقذ حياة مصاب بطعنات حادة بالصدر والكبد وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي: إتلاف 2492 كيلو جرام مواد غذائية وإخطار 10 منشآت غذائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى: طالبة تشارك بمنتخب فلسطين في بطولة أمم آسيا ٢٠٢٠ للشطرنج وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحقق في 329 قضية متنوعة

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:35

1
1

غزة-الرأي

فتحت النايبة العامة تحقيق فى 329 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة في الايجاز اليومي لعملها امس انها تمكنت من التحقيق في ، 42قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 104قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، 183 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

اما على صعيد  قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة فلم يسجل اي قضية ،حيث قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات
و عمدت النيابة العامة إلى توقيف 31 متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده  استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفذ مشاريع إغاثية على الأسر االمحجورة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟