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ردا للجميل.. قرية تعيد انتخاب "الرئيس" بعد وفاته

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:48

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أعاد سكان قرية رومانية انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات مرض "كوفيد-19"، وقالو إنه قدم عملا رائعا ويستحق الفوز حتى بعد رحيله.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين يزورون قبر يون أليمان ويضيئون الشموع، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وعلى قبر أليمان همس أحد الرجال بكلمات "هذا نصرك... أعرف أنك فخور بنا. أرقد في سلام". وفقا لوكالة رويترز.

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي الاثنين.

وقالت سيدة تضع على وجها كمامة لقناة تلفزيونية خاصة في ديفيسيلو "كان رئيس بلدية حقيقيا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى".

وكان أليمان وهو ضابط بحرية سابق سيتم عامه السابع والخمسين، الاثنين، وتوفي في 17 سبتمبر في مستشفى بالعاصمة بوخارست. وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها. وستجرى انتخابات جديدة.

وسجلت رومانيا 123 ألفا و944 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ أواخر فبراير بينها 4748 وفاة، وهو أعلى معدل وفيات في الجناح الشرقي من الاتحاد الأوروبي.

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