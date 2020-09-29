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طائر يعود لمسقط رأسه بعد 24 عاما من الغياب

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:49

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في قصة مثيرة للإعجاب، تداولت وسائل الإعلام قصة طائر من نوع الحمام عاد لمسقط رأسه في نيوزيلندا بعد 24 عاما من الغياب.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عاد ذكر الحمام من نوع "كيريرو" إلى مسقط رأسه في منتزه روتوروا للحياة البرية، في منطقة رينبو سبرينغز بنيوزيلندا، بعد 24 عاما كاملة من هجرته للحياة البرية.

واكتشف العاملين بالمنتزه ذكر الحمام "بيجي" عند علاجه لإصابة بالكاحل، أنها نفس ذكر الحمام الذي ولد هناك، في عام 1991.

وكانت "بيجي" قد هاجر للحياة البرية النيوزيلندية عام 1996، واستمر هناك حتى 2020، أي أنه قضى 24 عاما قبل أن يدل طريقه لمسقط رأسه بطريقة مثيرة للإعجاب.

وقالت كبيرة المسؤولين في المنتزه إن "بيجي" قد يكون أكبر طائر من نوع الحمام في سلالته، حيث يبلغ من العمر 29 عاما.

وتوجت حمامة "الكيريرو" بلقب "طائر العام" في نيوزيلندا عام 2018، وهي الدولة التي تعتبر طائر الكيوي الرمز الأول لها.

وعلى الرغم من أنها ليست من الأنواع المهددة بالانقراض، فقد انخفضت أعداد "الكيريرو" بشكل طفيف في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 15459 حمامة من هذا النوع في عام 2017، و 14287 في العام الماضي.

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