غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2630) الثلاثاء 29/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

اشتية: الدول العربية لم تلتزم بقراراتها لحماية فلسطين من الابتزاز الإسرائيلي

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت أكثر من 500 مبنى منذ بداية العام

عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وأمانته ليكون أمينا عاما للجامعة العربية

الرجوب: الدور المصري في تحقيق المصالحة لا خلاف عليه

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

موريتانيا تؤكد للفلسطينيين تمسكها بقضيتهم في ظل إشاعات عن إقامة معاهد سلام مع إسرائيل

الصحة العالمية: وفيات كورونا تقترب من مليون رسميا لكن الرقم الحقيقي ربما يكون أكثر من ضعف ذلك

موريتانيا: موقفنا ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

عريقات: أبو الغيط لم يعد مؤتمنا على الجامعة العربية

فلسطينيو الداخل يستعدون لإحياء الذكرى العشرين لهبة الأقصى: شعبنا أقوى من أن تمر…

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت أكثر من 500 مبنى منذ بداية العام

الغزيون يعبرون عن غضبهم من “الأونروا”.. ومدير العمليات يحذر من توقف الخدمات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة

الأهرام المصرية

أشتية: أزمتنا المالية سببها إسرائيل وواشنطن وانقطاع المساعدات العربية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الشروق المصرية

رئيس وزراء فلسطين: الحكومة تبذل قصارى جهدها لإنجاح انتخابات فتح وحماس

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

مستوطن إسرائيلي يعتدي بالضرب على فلاح فلسطيني جنوب نابلس

الغد الأردنية

شؤون الأسرى: أكثر من 120 ألف اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى

الشرق القطرية

حملة اعتقالات ضد أنصار دحلان بالضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

حماس تهنئ المقاومة الشعبية في ذكرى انطلاقتها الـ20

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة

رام الله.. وقفة جماهيرية إحياء للذكرى الـ20 لـ"انتفاضة الأقصى"

رام الله.. وقفة جماهيرية إحياء للذكرى الـ20 لـ"انتفاضة الأقصى"

القدس المحلية

حياة مشلولة في بيت لحم وحزن وحسرة ينتاب عمّال السياحة

جماعات الهيكل المزعوم تدعو أنصارها لتوسيع اقتحامات الأقصى تزامنًا

إغلاق 4 مدارس وشعب صفية في بيت لحم والخليل بسبب فيروس

ملحم: بعد تدخل رئيس الوزراء.. الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين

نابلس: الأتيرة تتسلم 4 مقاعد كهربائية من مكتب الرئيس لذوي الإعاقة

العثور على جثة مواطن فوق سطح إحدى البنايات في رام الله

الخارجية: عدم حجز وشراء أي تذكرة سفر قبل الحصول على الموافقات

الحياة الجديدة

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: القضية الفلسطينية غير قابلة

الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على الأحياء العربية في القدس

الأيام

مسيرة لمناسبة الذكرى العشرين لاندلاع انتفاضة الأقصى ودعوات للوحدة

كورونا" في فلسطين: 10 وفيات و503 إصابات جديدة

صرف رواتب الموظفين بدءاً من يوم غد بنسبة 50%

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

القدس: سلطات الاحتلال تمدد توقيف شقيقين من سلوان

سما نيوز

عرب 48

عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وعليه تقديم استقالته فورا

أكثر من 120 ألف أسير فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الثانية

وزير الخارجية المصري يستقبل وفدا من "فتح" يضم الرجوب

وكالة وفا

الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ 18 في س ...

الاحتلال يقتحم كفر مالك ويعتقل شابين ويستولي ...

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