http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2630) الثلاثاء 29/9/2020
أخبار فلسطينية
اشتية: الدول العربية لم تلتزم بقراراتها لحماية فلسطين من الابتزاز الإسرائيلي
الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت أكثر من 500 مبنى منذ بداية العام
هذا ما قاله نواب حول "جرائم القتل الأخيرة"
بدران يكشف ما بحثته حوارات اسطنبول بالتفصيل بين حماس وفتح
عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وأمانته ليكون أمينا عاما للجامعة العربية
الرجوب: الدور المصري في تحقيق المصالحة لا خلاف عليه
العبادسة يدعو السلطة إلى احترام القانون ووقف سياسة التمييز
أخبار إسرائيلية
الاحتلال يعلن تسجيل 49 وفاة و4252 إصابة جديدة بكورونا
نتنياهو يدعو جهاز الصحة للاستعداد لمعالجة 1500 مريض بكورونا بحالة خطيرة
اخبار دولية
موريتانيا تؤكد للفلسطينيين تمسكها بقضيتهم في ظل إشاعات عن إقامة معاهد سلام مع إسرائيل
الصحة العالمية: وفيات كورونا تقترب من مليون رسميا لكن الرقم الحقيقي ربما يكون أكثر من ضعف ذلك
بلير مهندس صفقة العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب
موريتانيا: موقفنا ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني
أخبار عربية
إعلامي إماراتي: شعبنا مكبل وإسرائيل تخترق العرب
مصر تفرج عن العشرات من المعتقلين الغزيين لديها
أبو الغيظ يثني على التطبيع الاماراتي الاسرائيلي
أحمد موسى حول قتل صيادي غزة : سنفرم مَن يقترب منا (فيديو)
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عريقات: أبو الغيط لم يعد مؤتمنا على الجامعة العربية
فلسطينيو الداخل يستعدون لإحياء الذكرى العشرين لهبة الأقصى: شعبنا أقوى من أن تمر…
الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت أكثر من 500 مبنى منذ بداية العام
الغزيون يعبرون عن غضبهم من “الأونروا”.. ومدير العمليات يحذر من توقف الخدمات
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
الأهرام المصرية
أشتية: أزمتنا المالية سببها إسرائيل وواشنطن وانقطاع المساعدات العربية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الشروق المصرية
رئيس وزراء فلسطين: الحكومة تبذل قصارى جهدها لإنجاح انتخابات فتح وحماس
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
مستوطن إسرائيلي يعتدي بالضرب على فلاح فلسطيني جنوب نابلس
الغد الأردنية
مسؤول فلسطيني لـ”الغد”: وفد “فتح” يضع الأردن بصورة اتفاقه مع “حماس”
للمرة الثانية خلال أسبوع.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي
35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
شؤون الأسرى: أكثر من 120 ألف اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى
الشرق القطرية
انتفاضة الأقصى لا تزال حية رغم الخذلان العربي
حملة اعتقالات ضد أنصار دحلان بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يداهم قرية في جنين بالضفة الغربية
الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام وهذه ظروفه!
حماس تهنئ المقاومة الشعبية في ذكرى انطلاقتها الـ20
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة
رام الله.. وقفة جماهيرية إحياء للذكرى الـ20 لـ"انتفاضة الأقصى"
رام الله.. وقفة جماهيرية إحياء للذكرى الـ20 لـ"انتفاضة الأقصى"
القدس المحلية
حياة مشلولة في بيت لحم وحزن وحسرة ينتاب عمّال السياحة
جماعات الهيكل المزعوم تدعو أنصارها لتوسيع اقتحامات الأقصى تزامنًا
إغلاق 4 مدارس وشعب صفية في بيت لحم والخليل بسبب فيروس
ملحم: بعد تدخل رئيس الوزراء.. الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين
نابلس: الأتيرة تتسلم 4 مقاعد كهربائية من مكتب الرئيس لذوي الإعاقة
العثور على جثة مواطن فوق سطح إحدى البنايات في رام الله
الخارجية: عدم حجز وشراء أي تذكرة سفر قبل الحصول على الموافقات
الحياة الجديدة
اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: القضية الفلسطينية غير قابلة
الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على الأحياء العربية في القدس
الأيام
مسيرة لمناسبة الذكرى العشرين لاندلاع انتفاضة الأقصى ودعوات للوحدة
كورونا" في فلسطين: 10 وفيات و503 إصابات جديدة
صرف رواتب الموظفين بدءاً من يوم غد بنسبة 50%
وكالة صفا
بالصور بالونات تحمل صور الشهداء القادة تحلق في سماء غلاف غزة
عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وأمانته وعليه الاستقالة فورًا
اختناقات بمواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية
وفاة مؤسس متحف فلسطين بـ"كيب تاون" بفيروس كورونا
المالكي: وضعنا تدابير فعالة للتحقيق بالجرائم ضد شعبنا
القدرة: حجر صحي أسبوع للعائدين عبر معبر رفح
الاحتلال يقتحم تجمع وادي السيق شرق رام الله
لجنة: الاحتلال يتجاوز الخطوط الحمراء باعتقال الصحفيين
حمد: نفاد جميع المساعدات بمخازن الوزارة لمواجهة كورونا
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة تكشف أسباب تقليص الحجر للعائدين لأسبوع
الصحة: نجحنا في كسر حدة انتشار فيروس كورونا في غزة
الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية
"هيئة الأسرى": الأوضاع في سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد
الداخلية تنشر كشفاً جديداً "للتنسيقات" وتطالبهم بالفحص
الشرطة تقرر فتح سوق الزاوية للتخفيف على المواطنين
بحر: التشريعي مع إنفاذ القانون وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
الحكم المحلي وبلدية خان يونس تستلم مشروع انشاء السوق المركزي
النيابة العامة تحقق في 329 قضية متنوعة
"الاقتصاد "تحرير 23 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار
"مباحث كورونا" تُغلق 156 محلاً ومنشأة مُخالفة
الأوقاف : فتح المساجد مرتبط بما تقرره اللجنة العليا لإدارة الأزمة في القطاع
فلسطين اليوم
البطش: انتفاضة الأقصى وضعت حداً لتطلعات الكيان الإسرائيلي وطموحه بدولته الكبرى
الشيخ بسام السعدي: انتفاضة الأقصى معلم هام في حياة الشعب الفلسطيني
القدس: سلطات الاحتلال تمدد توقيف شقيقين من سلوان
ملحم: رئيس الوزراء محمد اشتية تدخل لوقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين
خبير في الاقتصاد السياسي: "التقاعد المالي" إجراء "غير قانوني" وتداعياته خطيرة
فروانة: "إسرائيل" اعتقلت 120 ألف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى
القوى الفلسطينية تطالب بالتحقيق في استهداف الجيش المصري لصيادين فلسطينيين
حمد: وزارة التنمية استنفذت اغلب الموجود في مخازنها
سما نيوز
اتحاد المعلمين: إلغاء قرار سلطة النقد بالخصم ولن يكون هناك خصومات للقروض هذا الشهر
الجهاد الإسلامي: انتفاضة الأقصى معلم مُهم في حياة الشعب الفلسطيني
إغلاق 3 مدارس وشعب صفية في بيت لحم والخليل بسبب فيروس "كورونا"
أبو سيف: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني
المنتدى القومي: فلسطين هي جوهر القضية العربية
عرب 48
عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وعليه تقديم استقالته فورا
أكثر من 120 ألف أسير فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الثانية
وزير الخارجية المصري يستقبل وفدا من "فتح" يضم الرجوب
وكالة وفا
الاحتلال يطلق منطاد مراقبة فوق بلدة الخضر جنو ...
الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ 18 في س ...
الاحتلال يقتحم كفر مالك ويعتقل شابين ويستولي ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 29 أيلول (سبتمبر)
- 2001م انفجار عبوة ناسفة كبيرة أسفر عن إصابة 5 جنود إسرائيليين في رفح لدى قيام مجموعة من المقاومين بحفر نفق أسفل الموقع العسكري "ترميت" على الحدود الفلسطينية المصرية وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تتبنى العملية.
- 2000م اندلاع انتفاضة الأقصى يوم الجمعة 2000م عقب اعتراض أفراد الوحدة الخاصة في الشرطة الإسرائيلية المواطنين أثناء خروجهم من باحات الحرم القدسي الشريف بعد أداء صلاة الجمعة، وقد أدى ذلك إلى سقوط 7 شهداء.
- 1998م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يلتقي بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون في محاولة لتصفية الخلاف بين الطرفين "الفلسطيني" و"الإسرائيلي" والتوصل إلى اتفاق لمرحلة جديدة من إعادة الانتشار.
- 1982م استشهاد القائد سعد صايل (أبو الوليد) عسكري ومناضل فلسطيني، ولد في قرية كفر قليل (قضاء نابلس) .
- 1946 م عصابة الارغون الإرهابية تخطف ضابطاً بريطانياً وثلاثة ضباط صنف وتجلدهم انتقاماً لقيام السلطات البريطانية بجلد أحد أعضاء العصابة المعتقل.
- 1923 م الانتداب البريطاني على فلسطين يوضع موضع التنفيذ رسمياً بعد أن وقعت تركيا على معاهدة لوزان، وكان مجلس عصبة الأمم عهد إلى الحكومة البريطانية بالانتداب على فلسطين في 24 تموز (يوليو) 1922.
- 1923م وضع نص الانتداب البريطاني على فلسطين موضع التنفيذ والإجراء