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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

شرطة غزة تجتمع مع البلدية وأصحاب محلات "سوق الزاوية"

29 أيلول / سبتمبر 2020 09:22

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غزة-الرأي

عقدت قيادة شرطة محافظة غزة الإثنين، اجتماعاً مع وفد من تجار سوق الزاوية بمقر المحافظة بمدينة غزة.

وحضر الاجتماع كل من العميد جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة، ونائبه المقدم هاشم السرحي، إلى جانب وفد من تجار سوق الزاوية، وبحضور وفد من بلدية غزة برئاسة نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس.

وتناول اللقاء وضع الآليات المناسبة لإعادة الفتح الجزئي لسوق الزاوية مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدوره، أكد العميد جمال الديب أن شرطة البلديات ستقوم بدورها في المتابعة الميدانية لضمان عدم حدوث ازدحامات أو مخالفات لإجراءات السلامة داخل السوق.

وأوضح العميد الديب أن لجنة الأزمة لمواجهة كورونا وضعت خطة لإعادة تشغيل قطاع تُجار الجملة في سوق "الزاوية" بمحافظة غزة، ولكن بشكل تدريجي ومُجزأ؛ حفاظاً على السلامة العامة.

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