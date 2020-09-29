طوارئ خان يونس والتعليم تناقشان آليات العودة الآمنة للمدارس

غزة-الرأي

ناقشت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة مع وفد من لجنة الطوارىء المركزية في وزارة التربية والتعليم آليات العودة الآمنة لطلبة للمدارس مع مراعاة الطرق الوقائية الواجب اتباعها لتأمين المسيرة التعليمية والحد من تفشي الوباء سيما بين الطلبة في ظل الجائحة.

وكان رئيس لجنة الطوارئ المركزية بالمحافظة ورئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، وبحضور أعضاء اللجنة رئيس لجنة طوارئ جائحة كورونا أ. عماد الأغا، ومدير وزارة الصحة بخان يونس د. تميم صقر، والرئد سليم المصري ممثلاً عن شرطة المحافظة، قد التقوا رئيس لجنة الطوارىء المركزية بالوزارة م. حاتم غيث، ومدير عام الشئون الإدارية والمالية أ. رائد صالحية، ومدير عام الإشراف التربوي أ. محمود مطر، ومدير دائرة الصحة المدرسية أ. عبد الكريم المجدلاوي، ومدير الدائرة الإدارية بمديرية خان يونس أ. محمـد العسولي، ومدير مدرسة خالد الحسن أ. خالد المزين، والرائد

بدوره، أكد م. البطة على أن لجنة الطوارىء في خان يونس قامت ومنذ الإعلان عن تفشي الوباء في المجتمع بتشكيل اللجان الفرعية المختلفة في البلديات السبع وكذلك إنشاء غرفة الطوارىء المنعقدة بشكل دائم للمتابعة الحثيثة مع كافة الجهات الحكومية والرسمية لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكل السبل بالرغم من شح الامكانيات.

وبين م. البطة أن اللجنة حرصت على زيادة الوعي المجتمعي بين المواطنين من خلال نشرات التوعية لإعلامهم بمخاطر الفايروس مع الدعوة المستمرة إلى الالتزام بتوجيهات وتعليمات الأجهزة الحكومية المختصة من أجل تجنيبهم المخاطر التي قد تنتج عن الإصابات بالفايروس بين صفوف المواطنين، مشيرًا إلى أهمية بث روح التعاون بين كل مكونات اللجنة بما ينعكس ايجاباً على الحالة العامة في المحافظة التي اتسمت بالتعاضد من أجل الخروج من أزمة تفشي الوباء بأقل الخسائر.

وشدد م. البطة على أن لجنة الطوارىء في محافظة خان يونس ستعطي الأولوية في تحقيق العودة الأمنة للمدارس لتعويض أبنائنا الطلبة الذين حرموا من التعليم بسبب الوباء، لافتًا إلى أهمية تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خلال الخطة الوزارية للحفاظ على الطلبة، مع التأكيد على دراسة كل الخيارات المطروحة من أجل الحفاظ على المسيرة التعليمية.

من جانبه ،ثمن وفد الوزارة جهود بلدية خان يونس ولجنة الطوارىء التي دأبت في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية والتي ساعدت على تجنيب المواطنين مخاطر الإصابة بالفايروس.

وأكد م. غيث على أن لجنة الطوارىء بالوزارة قد وضعت السيناريوهات المختلفة من أجل تنفيذ محاكاة العودة الآمنة للمدارس وسيتم تطبيقها لمرحلة الثانوية العامة في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين كإجراء أولي لأخذ العبر المستقاة، وتنفيذ إجراءات المحاكاة داخل المدرسة في حالة إكتشاف إصابات بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الطلبة وتطبيق قواعد البروتكول الطبي المعمول به لدى وزارة الصحة.

وبين أنه قد تم إعداد دليل إجراءات المحاكاة التي ستسبقها حملة إعلامية مركزة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة من أجل تحقيق العودة الآمنة على قاعدة حفظ سلامة وصحة الطلبة والهيئة التدريسية، وفي نفس الوقت الحرص الشديد على تلقي الطلبة العلم كون المرحلة الثانوية حساسة وبحاجة إلى التعلم الوجاهي.