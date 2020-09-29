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مشرفات تعليم شرق غزة ينظمن لقاء تدريبيًا للمعلمات عن بعد

29 أيلول / سبتمبر 2020 11:11

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غزة-الرأي

نظمت عدد من المشرفات التربويات بمديرية تعليم شرق غزة لقاء تدريبي ضم عددا كبيرا من المعلمات و يهدف اللقاء الذي نظمته كل من أ. هدي المشارفة مشرفة مبحث الأحياء و أ. فاتن حمد مشرفة مبحث اللغة الانجليزية و أ. سماح رضوان مشرفة مبحث اللغة العربية و بالتعاون مع أ. اسماعيل الحلو مشرف مبحث التكنواوجيا بالمديرية و هو القائم علي التدريب يهدف الي تطوير قدرات و مهارات المعلمات و اكسابهن العديد من الخبرات .
و شارك باللقاء الذي عقد عبر برنامج زووم د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بالمديرية و تناول اللقاء العديد من المحاور منها "شرح برنامج البوربوينت_ انشاء و مونتاج فيديو تعليمي_ التسجيل الصوتي_ دمج الصور و الارتباطات التشعبية_ تحويل شرائح العرض الي فيديو".
بدورها ، أكدت أ. المشارفة احدي القائمات علي اللقاء أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية التي تعقد للمعلمات بهدف تطوير قدراتهن و اكسابهن العديد من المهارات و الخبرات و جعل التعلم أكثر متعة من خلال توفير بيئة تعلم تتناسب مع التقدم و التطور الذي نشهده .
من جهته ، ثمن د. الشيخ خليل جهود الجميع و حرصهم علي المضي في العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.
 

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