تعليم شرق غزة توزع الكتب المدرسية لأولياء أمور المرحلة الأساسية

غزة-الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة بتوزيع الكتب المدرسية لأولياء أمور الطلبة من الصفوف الأول الأساسي وحتي الصف السادس ،ضمن إجراءات السلامة الصحية التي وضعتها المديرية .

وكانت مديرية التعليم شرق غزة حددت جداولاً زمنية للتوزيع ،أرسلتها على المدارس ليتم تعميم الجدوال عبر صفحاتها على الفيس بوك، لتجنب الازدحام وقت التوزيع.

وخلال جولته في متابعة عملية التوزيع أشاد أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة بإجراءات السلامة الصحية من فيروس كورونا التي تتبعها المدارس في عملية التوزيع.

