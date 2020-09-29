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تعليم شرق غزة تطلق مسابقة أفضل صف افتراضي

29 أيلول / سبتمبر 2020 11:16

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غزة-الرأي


أطلقت مديرية التربية والتعليم شرق غزة مسابقة أفضل صف افتراضي ضمن التعليم عن بعد.
وأوضحت المديرية على أن المدارس التي ترغب بالمشاركة اختيار أفضل ثلاثة صفوف افتراضية على مستوي كل صف ،بعد عملية تقييم داخلية للصفوف الافتراضية.
وأشارت المديرية إلى أن أخر موعد للتقديم للمسابقة هو يوم الخميس 20_10_2020 ، مضيفةً أن اللجان المركزية للصفوف الافتراضية في المديرية ستقوم بتشكيل لجان التحكيم والبدء باختيار أفضل الصفوف إبتداءً من يوم الأحد 25_10_2020 حيث سيتم اختيار خمسة صفوق افتراضية لكل مرحلة صفية.
وأوضحت المديرية إلى أن أداة التقييم هي عدد الطلاب المنتسبين في الصف الافتراضي نسبة إلى العدد الكلى للصف ، إضافة إلى تنوع المحتوي التعليمي من الصور والفيديو والنصوص .
وأضافت المديرية أن من أدوات التقييم تنوع الأدوات المستخدمة في التواصل مع الطلبة(المباشر وغير المباشر) ،إضافة إلى مشاركة الطلبة واستجابة المعلم للمشاركة وترتيب الصف الافتراضي.
 

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