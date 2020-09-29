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الاحتلال يهدم مسكنين شرق طوباس

29 أيلول / سبتمبر 2020 11:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طوباس - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مسكنين في خربة يرزا شرق طوباس وشردت قاطنيها، بحجة البناء غير المرخص.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات هدم إسرائيلية اقتحمت يرزا صباحا وحاصرت المنطقة قبل أن تشرع بهدم غرفتين سكنيتين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد، وتشرد قاطنيهما، بينما استولت على سيارة مملوكة لفضائية فلسطين.

وذكرت المصادر، أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت الشقيقين مساعيد بعملية هدم مسكنيهما الأسبوع الماضي، لافتا الى عمليات هدم وتدمير واسعة للمنشآت الزراعية والسكنية شهدتها خربة يرزا في الأشهر والسنوات الأخيرة، بهدف ترحيل سكانها والاستيلاء على أراضيها.

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