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الاحتلال يُماطل في علاج أسير من الخليل رغم صعوبة حالته

29 أيلول / سبتمبر 2020 11:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير جمال عمرو (48 عاما) من مدينة الخليل، ومحكوم بالسجن المؤبد، يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية.

وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأسير عمرو المعتقل منذ عام 2004، يقبع في معتقل "نفحة" الصحراوي، يعاني منذ عام 2018 من أورام بالكبد والكلى، ولديه مشاكل في القولون العصبي، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية، لكن إدارة المعتقل تتعمد إهمال وضعه الصحي.

ولفتت إلى أنه قبل نحو أسبوعين دخل الأسير عمرو إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على مماطلة عيادة معتقل "نفحة" في إجراء الفحوصات الطبية له وتشخيص حالته، ومن ثم علق إضرابه بعد وعودات الإدارة بتقديم العلاج اللازم له، لكن لغاية اللحظة لم يتم تحويله لإجراء الفحوصات، وما زالت إدارة "نفحة" تُسوف بأمر علاجه.

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