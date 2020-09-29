وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح بئراً لمياه الشرب بمدرسة أم الفحم الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تكشف تفاصيل الخطة الآمنة للعودة للدراسة وكالة الرأي الفلسطينية 1507 حالة وفاة بفيروس كورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُماطل في علاج أسير من الخليل رغم صعوبة حالته وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مسكنين شرق طوباس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تطلق مسابقة أفضل صف افتراضي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة توزع الكتب المدرسية لأولياء أمور المرحلة الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية مشرفات تعليم شرق غزة ينظمن لقاء تدريبيًا للمعلمات عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: الاحتلال هدم 506 مبانِ منذ بداية العام
أخبار » الأخبار العبرية

1507 حالة وفاة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

29 أيلول / سبتمبر 2020 11:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

قالت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال إن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 1507 حالات وفاة بعد تسجيل 24 حالة وفاة أمس الاثنين، فيما ارتفع إجمالي الإصابات الخطيرة إلى 755 إصابة منها 207 حالات تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 143 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 65025 إصابة وليصل إجمالي الإصابات إلى 233554.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن وفيات كورونا شهدت ارتفاعا خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري الذي سجل 562 حالة وفاة، وهي الحالات التي تشكل 37% من مجمل وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟