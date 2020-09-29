1507 حالة وفاة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

القدس المحتلة - الرأي

قالت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال إن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 1507 حالات وفاة بعد تسجيل 24 حالة وفاة أمس الاثنين، فيما ارتفع إجمالي الإصابات الخطيرة إلى 755 إصابة منها 207 حالات تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 143 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 65025 إصابة وليصل إجمالي الإصابات إلى 233554.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن وفيات كورونا شهدت ارتفاعا خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري الذي سجل 562 حالة وفاة، وهي الحالات التي تشكل 37% من مجمل وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.