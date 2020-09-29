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"التعليم" تكشف تفاصيل الخطة الآمنة للعودة للدراسة

29 أيلول / سبتمبر 2020 11:51

فلسطين المحتلة - الرأي

قال محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوزارة انتهت، من فترة من إعداد الخطة الآمنة للعودة للمدارس، وهي عودة تدريجية، وستبدأ بالثانوية العامة، ثم ستتدرج لباقي الصفوف.

وأوضح مطر في حديثه لإذاعة الرأي، أنه لا مواعيد محددة للعودة للدراسة، مشيرا إلى أن العودة مرتبطة بالحالة العامة في قطاع غزة، والوزارة هي جزء من صناعة القرار، وليست لوحدها تأخذ القرار بعودة المدارس.

وأشار إلى أنه في إطار الجهوزية، طورت الوزارة دليل إجراءات العمل في المدارس، يتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها في حال العودة، بدءاً من استقبال الطلاب في بداية اليوم الدراسي، وانتهاء بمغادرتهم.

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