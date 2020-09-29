لجنتي الداخلية والأمن بالتشريعي تؤكدان دعمها لإجراءات الداخلية بمواجهة كورونا

غزة-الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم.

حيث حضر الجلسة النائب إسماعيل الأشقر رئيس اللجنة، والنائب مروان أبو راس مقررها، والنواب سالم سلامة ومحمد فرج الغول أعضاء اللجنة، وحضر من وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى جانب اللواء أبو نعيم، العميد بهجت أبو سلطان مسؤول التنظيم والإدارة بالوزارة.

وناقشت اللجنة مع الداخلية قضية استيعاب 2500 عنصر في وزارة الداخلية والأمن الوطني على بند التشغيل المؤقت، حيث أوضح اللواء أبو نعيم أن القوة التي تم استيعابها هي لمساندة الشرطة بعقد مبدئي مدته 3 أشهر.

وبين اللواء أبو نعيم أن استيعاب هذا العدد من العناصر على بند التشغيل المؤقت جاء لسد العجز الشديد في عدد أفراد الشرطة في ظل جائحة كورونا.

وبحثت اللجنة أسلوب تعامل عناصر من الشرطة مع المواطنين في ظل فرض منع التجول والإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث أكد اللواء أبو نعيم أن وزارة الداخلية لم ولن تسمح بالإساءة لأي مواطن وأن أي حادث اعتداء أو إساءة للمواطنين يتم متابعته أولا بأول من قبل الوزارة.

وشدد أبو نعيم على ضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة من أجل أمن وسلامة أبناء شعبنا، مشيراً إلى خطورة النتائج المترتبة على عدم انصياع المواطنين لتوجيهات وزارة الداخلية في ظل جائحة كورونا.

وخلال الجلسة تم مناقشة عدد من الشكاوى التي وردت لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي مع اللواء توفيق أبو نعيم والتي وعد بمتابعتها والعمل على حلها.

وفي ختام الجلسة أكد النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن إلى أن اللجنة المجلس التشريعي يقدران عمل وزارة الداخلية وجهدها المبذول في حماية المواطن خاصة في ظل جائحة كورونا، داعية المواطنين للتعاون مع الداخلية للتغلب على هذه الجائحة وحصرها في أضيق رقعة.