البلدية للرأي: فتح سوق فهمي بيك غدا الأربعاء

غزة ـ الرأي

أعلنت بلدية غزة إعادة فتح سوق شارع فهمي بيك وسط المدينة بدءا من صباح يوم غد الأربعاء.

وقال المهندس أحمد أبو راس نائب رئيس بلدية غزة، في تصريح خاص لوكالة الرأي، إن السوق سيفتح من يوم السبت وحتى الخميس، مع تقسيم أيام العمل إلى قسمين.

وستفتح محلات الأحذية والأدوات الكهربائية والجوالات أيام الاحد، الثلاثاء، الخميس، ومحلات الملابس والأدوات المنزلية والحلويات (السكاكر) وباقي الحرف أيام السبت، الاثنين، الاربعاء من كل أسبوع.

وسيسمح لمحلات المطاعم (الشاورما والفلافل والطحل) والحلويات العربية بالعمل طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة بشرط إغلاق صالة جلوس الزبائن واقتصار الخدمة على الديلفري والتيك أوي.



وحسب لائحة إجراءات الوقاية والسلامة ستبدأ فترات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وحثت البلدية على ضرورة التزام أصحاب المحلات والزبائن بارتداء الكمامات والمحافظة على المسافة الآمنة بين البائع والزبون وبين الزبائن أنفسهم بمقدار 1.5 متر تقريبا ومنع التعامل مع أي شخص لا يرتدي كمامة.

كما اشترطت ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة داخل المحل وتوفير ما يلزم من أدوات تعقيم، والتزام أصحاب المحلات بوضع سياراتهم في مواقف السيارات المعتمدة لدى البلدية وهي ميدان فلسطين وموقف الزهراء.

وحذرت البلدية غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة من تعرضهم للإجراءات القانونية وإغلاق محلاتهم لأسبوع.