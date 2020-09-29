24 محضر ضبط بحق تجار مخالفين لأسعار "الاقتصاد"

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الإقتصاد الوطنني تحرير 24 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار.



وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنها نظمت 9 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في المحافظة الوسطى، إضافة لـ183 زيارة تفتيشية لطواقم على المحال التجارية والأسواق، و13 جولة ميدانية للمحلات التجارية.



وأشارت إلى تحرير 28 محضر إتلاف لمواد غذائية ومنتهية الصلاحية، واتلاف معلبات فول وتوابل بهارات ومشروبات ومواد تنظيف لفسادها وانتهاء صلاحيتها.

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كما أعلنت تحرير محضري ضبط لمحل حلويات لم يلتزم بإجراءات السلامة .

