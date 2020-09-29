"الزيان": المواصلات قدمت خصومات وتخفيضات تصل 50% منذ بداية 2020

غزة- الرأي

أكد الناطق باسم وزارة المواصلات في قطاع غزة خليل الزيان، أن وزارته قدمت منذ بداية العام الجاري سلسلة تسهيلات تمثلت في خصم 50% على رسوم تجديد تراخيص مركبات الديزل ، وتخفيض 50% من الديوان المتراكمة على التراخيص وإعفاء شركات الباصات من الرسوم للنصف الثاني من العام.

وأوضح الزيان في حديثه لإحدى الإذاعات المحلية، أن الوزارة تعمل بكل طواقمها وجهدها للتخفيف عن أبناء شعبنا في ظل جائحة كورونا ودورها كبير في مساندة الوزارات الأخرى بما فيها وزارة الصحة من خلال التنسيق مع الداخلية في التنقل والوصل لمراكز الحجر والمستشفيات للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع تفشيه.

ولفت إلى أن الوزارة زودت خلال شهر مارس الماضي وزارة التنمية الاجتماعية بأسماء السائقين المسجلين لدينا من أجل دعمهم وإنصافهم، متمنين أن يكون هناك مزيد من القرارات الحكومية تنصف هذه الفئة.

وأفاد أن وزارة المواصلات ترفع تصوراتها على جهات الاختصاص لإعفاء السائقين من التراخيص ونأمل أن تدرس مع لجنة المتابعة الحكومية ووزارة المالية لتنفيذها للتخفيف عن فئة السائقين.

وقال:" في المرحلة القادمة قد يكون هناك قرارات جديدة ونسعى بكل جهدنا وطاقتنا للتخفيف عن السائقين، كما ندرس فتح بعض الاعمال التي تتبع لوزارة النقل والمواصلات في محافظات قطاع غزة".

وفيما يتعلق في فصل وربط المحافظات، نوه أن ذلك هو من اختصاص لجنة متابعة العمل الحكومي وتعمل وفق ما تراه مناسباً وفق تقيم الحالة الوبائية.