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إغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بغزة

29 أيلول / سبتمبر 2020 01:17

فلسطين المحتلة - الرأي

أغلقت مباحث كورونا بالشرطة الفلسطينية 89 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال عملها اليوم في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوقفت 71 من أصحاب المحال المخالفة، وأحالتهم للجهات المختصة، كما أوقفت 79 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال.

وأعلنت المباحث إغلاقشاليه سياحي مخالف، وتوقيف صاحبه، إضافة لإنهاء 29 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في متابعة تنفيذ قرارات الجهات المختصة بفرص إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجوال في الأماكن الموبوئة.

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