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تدخل جراحي طارئ ينقذ حياة مصاب بطعنات حادة بالصدر والكبد

29 أيلول / سبتمبر 2020 01:35

تدخل جراحي طارئ ينقذ حياة مصاب بطعنات حادة بالصدر والكبد
تدخل جراحي طارئ ينقذ حياة مصاب بطعنات حادة بالصدر والكبد

غزة- الرأي

نجحت الطواقم الطبية في قسم جراحة الصدر في مجمع الشفاء الطبي برئاسة د. رائد العريني استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر، في إنقاذ حياة شاب أصيب إصابة بالغة الخطورة في الصدر والكبد إثر شجار عائلي، بالرغم من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة واستنفار جميع الطواقم الطبية لمجابهة هذا الوباء وفي ظل الظروف الصعبة.

وأوضح مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، أن الشاب وصل في حالة صحية صعبة جدا وكادت تودي بفقدان حياته ولولا عناية الله ثم تدخل طواقمنا الطبية في الوقت المناسب لإنقاذ حياته ما عاد للحياة مرة أخري، علما بأن المصاب مصاب بفايروس كورونا.


وناشد د. أبو سلمية جميع العوائل الكريمة بضرورة التحلي بالصبر والصفح حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي كي نترك الطواقم الطبية تعمل علي مجابهة هذا الفايروس اللعين .


 وشارك في العملية د. محمد أبو حسان أخصائي جراحة الصدر ود. خميس كريم ومن التخدير د. أحمد ابو ياسين ود. رائد حسان وفني التخدير صالح العربي، وحكماء العمليات بهاء أبو حسان، محمد جرادة، محمد شمالي، محمد طافش، شادي دهمان، وكذلك طاقم قسم العناية المركزة د. هاني سمور ود. حاتم الغولة والتمريض أحمد الهواري وحسين اللوح.

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