الحكم المحلي والدفاع المدني يتفقدان محطات الغاز في خان يونس ودير البلح

غزة- الرأي

نفذت وزارة الحكم المحلي ومدرية الدفاع المدني جولة تفقدية لمحطات الغاز، في محافظة خان يونس ومحافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأجرت لجنة تسوية أوضاع محطات الغاز والوقود بوزارة الحكم المحلي، ومدرية الدفاع المدني جولتها التفتيشية على محطات الغاز، وذلك لوضع بعض الملاحظات والتوصيات الفنية وإمكانية تزويد المحطات بكمية من الغاز حسب الكمية المسموحة وتصنيف المحطة.

يذكر أن لجنة تسوية أوضاع المحطات يمثلها، م. سعيد عمار وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي م. نعيم اللوح، مدير دائرة التنظيم د. م محمد المغير مدير الأمن والسلامة في مديرية الدفاع المدني.