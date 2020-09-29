وكالة الرأي الفلسطينية "البحرية" تُنهي خلافات مالية بقيمة 127 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة الزيتون" يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 40 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية جمعية أرض الإسراء تنفذ مشاريع إغاثية على الأسر االمحجورة في الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الزراعة تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد مزارع النخيل وتسهل وصول المزارعين لإراضيهم وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والدفاع المدني يتفقدان محطات الغاز في خان يونس ودير البلح وكالة الرأي الفلسطينية تدخل جراحي طارئ ينقذ حياة مصاب بطعنات حادة بالصدر والكبد وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي: إتلاف 2492 كيلو جرام مواد غذائية وإخطار 10 منشآت غذائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى: طالبة تشارك بمنتخب فلسطين في بطولة أمم آسيا ٢٠٢٠ للشطرنج وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالصور| الزراعة تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار

29 أيلول / سبتمبر 2020 01:46

الزراعة تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار
الزراعة تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للارشاد والتنمية الريفية، بمشاركة مديرية زراعة شمال غزة والادارة العامة لوقاية للنبات بوزارة الزراعة، جولة ميدانية على عدد من مزارعين الخضار في محافظة شمال غزة، وذلك في إطار اللجان المكلفة بمتابعة شكاوي المزارعين.
وتستمر الادارة العامة للارشاد بمشاركة الدوائر المختلفة في الوزارة بمتابعة الشكاوي التي يتقدم بها المزارعين في مختلف محافظات غزة .
وتأتي هذه الأنشطة في ظل استمرار إنشغال الوزارة بمتابعة خطة الطوارىء الخاصة بجائحة كورونا.
 

الزراعة تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار 120533067_3399823833430346_7062726905036746058_n 120348528_3399823703430359_7020338780548811541_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفذ مشاريع إغاثية على الأسر االمحجورة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟