بالصور| الزراعة تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للارشاد والتنمية الريفية، بمشاركة مديرية زراعة شمال غزة والادارة العامة لوقاية للنبات بوزارة الزراعة، جولة ميدانية على عدد من مزارعين الخضار في محافظة شمال غزة، وذلك في إطار اللجان المكلفة بمتابعة شكاوي المزارعين.

وتستمر الادارة العامة للارشاد بمشاركة الدوائر المختلفة في الوزارة بمتابعة الشكاوي التي يتقدم بها المزارعين في مختلف محافظات غزة .

وتأتي هذه الأنشطة في ظل استمرار إنشغال الوزارة بمتابعة خطة الطوارىء الخاصة بجائحة كورونا.

