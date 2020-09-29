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جمعية أرض الإسراء تنفذ مشاريع إغاثية على الأسر االمحجورة في الشجاعية

29 أيلول / سبتمبر 2020 01:51

نفذت جمعية أرض الإسراء الخيرية مشاريع إغاثية على الأسر الفقيره والمحجورة في منطقة الشجاعية. وأكدأ. جمال مشتهى أنه وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير نفذت الجمعية مشروع الرغيف الخيري ٤٥٠ربطة على ٤٥٠ أسرة فقيرة ومتعففة ومحجورين. كما ووزعت الجمعي
نفذت جمعية أرض الإسراء الخيرية مشاريع إغاثية على الأسر الفقيره والمحجورة في منطقة الشجاعية. وأكدأ. جمال مشتهى أنه وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير نفذت الجمعية مشروع الرغيف الخيري ٤٥٠ربطة على ٤٥٠ أسرة فقيرة ومتعففة ومحجورين. كما ووزعت الجمعي

غزة- الرأي

نفذت جمعية أرض الإسراء الخيرية مشاريع إغاثية على الأسر الفقيره والمحجورة في منطقة الشجاعية.
 وأكدأ. جمال مشتهى أنه  وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير  نفذت الجمعية مشروع الرغيف الخيري ٤٥٠ربطة على ٤٥٠ أسرة فقيرة ومتعففة ومحجورين.
ووزعت الجمعية ٧٠ دجاجة على ٣٥أسرة لكل أسرة ٢دجاجة .
ونفذت الجمعية مشروع الطرود الغذائية ٢٠٠طرد على ٢٠٠ أسرة من الأسر المحجورة والمتعففة في منطقة الشجاعية.
بدوره شكر  مشتهى كل المؤسسات الداعمة على ما قدموه لصالح الأسر الفقيرة والمتضررة والمحجورة .
وأكد  أن الجمعية تتواصل مع الجهات الداعمة وأصحاب الأيادي البيضاء لتوفير مزيد من المساعدات لتغطية أكبر عدد من الأسر المحتاجة و المتضررة في ظل تفشي فايروس كورونا وظل الإغلاق وحظر التجول المفروض وخاصة أن أعداد المصابين والمخالطين تزداد والبعض لم تصله المساعدات ودائما هناك مناشدات من هذه الأسر.
ودعا مشتهى كل الخيرين لمد يد العون وتقديم الدعم لتوفير بعض أساسيات البيت وتشمل تموين و خضار وربطة خبز و مياه للشرب ومنظفات ووجبات يومية ولحوم وحليب وبامبرز للاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من الاسر الفقيرة والمتضررة  والمحجورين .

120329244_2779610748982840_5609907956026196183_n نفذت جمعية أرض الإسراء الخيرية مشاريع إغاثية على الأسر الفقيره والمحجورة في منطقة الشجاعية. وأكدأ. جمال مشتهى أنه وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير نفذت الجمعية مشروع الرغيف الخيري ٤٥٠ربطة على ٤٥٠ أسرة فقيرة ومتعففة ومحجورين. كما ووزعت الجمعية ٧٠ دجاجة على ٣٥أسرة لكل أسرة ٢دجاجة . ونفذت الجمعية مشروع الطرود الغذائية ٢٠٠طرد على ٢٠٠ أسرة من الأسر المحجورة والمتعففة في منطقة الشجاعية. بدوره شكر مشتهى كل المؤسسات الداعمة على ما قدموه لصالح الأسر الفقيرة والمتضررة والمحجورة . وأكد أن الجمعية تتواصل مع الجهات الداعمة وأصحاب الأيادي البيضاء لتوفير مزيد من المساعدات لتغطية أكبر عدد من الأسر المحتاجة و المتضررة في ظل تفشي فايروس كورونا وظل الإغلاق وحظر التجول المفروض وخاصة أن أعداد المصابين والمخالطين تزداد والبعض لم تصله المساعدات ودائما هناك مناشدات من هذه الأسر. ودعا مشتهى كل الخيرين لمد يد العون وتقديم الدعم لتوفير بعض أساسيات البيت وتشمل تموين و خضار وربطة خبز و مياه للشرب ومنظفات ووجبات يومية ولحوم وحليب وبامبرز للاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من الاسر الفقيرة والمتضررة والمحجورين .
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جمعية أرض الإسراء تنفذ مشاريع إغاثية على الأسر االمحجورة في الشجاعية

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