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في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا

"مكتب المراقب العام" يواصل جهوده الرقابية لمتابعة سير العمل

29 أيلول / سبتمبر 2020 02:01

"مكتب المراقب العام" يواصل جهوده الرقابية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا

غزة- الرأي

يواصل مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية والأمن الوطني جهوده الرقابية وزياراته الميدانية اليومية على الحواجز الشرطية والأمنية، وأماكن الحجر، ومقرات الوزارة، في ظل إجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

وفي هذا السياق؛ تفقد وفد من مكتب المراقب العام مساء أمس الإثنين، عددًا من الحواجز الشرطية والأمنية على طول شارع الرشيد علي شاطئ بحر مدينة غزة، لمتابعة سير العمل.

وضم وفد مكتب المراقب العام العقيد صالح أبو عودة مساعد المراقب العام للشئون الرقابية والمقدم بشير جابر مدير وحدة الشئون الإدارية والمالية والمقدم تامر فروانة مدير وحدة الرقابة والتفتيش والمقدم وسيم حبوب مدير إدارة الرقابة الإدارية.

بدوره لفت العقيد أبو عودة إلى أن هذه الجولات جاءت لتفقد عمل الأجهزة الأمنية والشرطية، والقوات المنتشرة على الحواجز لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، والوقوف على مدى التزامها بالتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة ولجنة الطوارئ المركزية.

وأثنى وفد مكتب المراقب العام خلال جولاته على الدور المهم والفعال الذي تقوم به أجهزة الوزارة في متابعة العمل المنوط بهم وفق التعليمات الصادرة من قيادة الوزارة ولجنة الطوارئ المركزية.

واطلع وفد مكتب المراقب العام على المشاكل والعقبات التي تواجه القوات المنتشرة على الحواجز، لمتابعتها مع جهات الاختصاص.

ويذكر أن مكتب المراقب العام يتابع إجراءات الرقابة على تنفيذ أجهزة الوزارة لخطة الطوارئ في مواجهة فايروس "كورونا" من خلال جولاته الميدانية اليومية المتواصلة.

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