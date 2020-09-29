نصائح عامة في ظل كورونا

غزة - الرأي

إليك بعض النصائح العامة في ظل انتشار جائحة كورونا:

1. البعد عن الأخبار السلبية أو الأشخاص السلبيين لأن ذلك يزيد التوتر.

2. الحفاظ على الروتين اليومي مثل الاستيقاظ في الموعد نفسه.

3. الفصل بين الالتزامات العائلية والتزامات العمل من المنزل.

4. محاولة تعلُّم هوايات جديدة أو روتين إيجابي جديد.

5. الانحياز إلى التفاؤل دائماً وتحسين المزاج.

6. مساعدة الآخرين والخروج خارج الذات.

7. اطلب المساعدة النفسية من الآخرين في حال احتجت لها.

8. التعبير عن مشاعر الغضب أو الآلام النفسية؛ لأن الكبت قد يؤدي إلى الاكتئاب أو زيادة الأمراض النفسية.

#استهتارك_سيقتل_أحبابك

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