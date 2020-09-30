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حادث يكشف إبرتين في دماغ المصابة

30 أيلول / سبتمبر 2020 08:11

حادث يكشف إبرتين في دماغ المصابة
حادث يكشف إبرتين في دماغ المصابة

تعرضت صينية من مدينة تشنجتشو لصدمة بعد رؤية الأشعة المقطعية التي كشفت وجود إبرتين معدنيتين مغروستين في عمق دماغها.

وتعرضت تشو، البالغة من العمر 29 عاماً، لحادث سيارة ونُصحت بإجراء فحص بالأشعة المقطعية، للتأكد من عدم وجود أي ضرر في رأسها، ولم يظهر الفحص أي تداعيات إصابة مرتبطة بالحادث، لكنه كشف شيئاً أكثر غرابة، إبرتين، طولهما حوالي 5 سم، مغروستين في عمق دماغ المصابة، والغريب أن الإبرتين غير مرتبطتين بحادث السيارة، حيث لم تكن هناك إصابات مرئية في الجمجمة أو فروة الرأس، ولم تتذكر المرأة شيئاً عن إصابة سابقة في الرأس خلال أي مرحلة من حياتها.

ويعتقد الأطباء أن الإبرتين دخلتا عمداً أو عن طريق الخطأ في رأس تشو عندما كانت صغيرة جداً، لأنه وفقاً لقطرهما، لم يمكن اختراق جمجمة مكتملة النمو، بالإضافة إلى أنها لا تتذكر أي إصابة في الرأس.

وقالت المرأة: لم أعان أي ألم أو صداع لا يمكن تفسيره.

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